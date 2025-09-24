Kryediplomati italian kërkon “riunifikimin e Ballkanit Perëndimor me familjen europiane”: Do të forcohej Europa si tërësi

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, ka deklaruar se projekti i integrimit evropian mbetet i paplotësuar pa përfshirjen e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. “Hyrja e vendeve të rajonit në BE do ta forcojë Evropën në tërësi. Qeveria italiane i jep Ballkanit Perëndimor prioritetin më të lartë,” theksoi Tajani, duke shtuar se…

Lajme

24/09/2025 20:35

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, ka deklaruar se projekti i integrimit evropian mbetet i paplotësuar pa përfshirjen e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.

“Hyrja e vendeve të rajonit në BE do ta forcojë Evropën në tërësi. Qeveria italiane i jep Ballkanit Perëndimor prioritetin më të lartë,” theksoi Tajani, duke shtuar se “procesi i integrimit të tyre evropian do të jetë investimi më i rëndësishëm strategjik për Unionin.”

Deklaratat ai i bëri në kuadër të Javës së Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të 80-të të OKB-së, ku organizoi dhe kryesoi një takim të ri të ministrave të Jashtëm të Ballkanit Perëndimor dhe grupit “Miqtë e Ballkanit Perëndimor”, shkruan Ansa.it, transmeton Gazeta Express.

Në takim morën pjesë ministra dhe përfaqësues nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Austria, Çekia, Kroacia, Greqia, Sllovakia dhe Sllovenia.

Artikuj të ngjashëm

September 24, 2025

Vuçiq vazhdon me propagandë, në OKB thotë se Kosova është pjesë...

September 24, 2025

Osmani takon homologun e saj nga Gueineas, e falënderon për përkrahjen...

Lajme të fundit

Shqipëria propozon filmin “Luna Park” për në ‘Oscars...

Vuçiq vazhdon me propagandë, në OKB thotë se...

Osmani takon homologun e saj nga Gueineas, e...

“Fyerje, turp – Dëmi nuk shlyhet kështu” Limaj...