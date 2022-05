Kryediplomati i Shqipërisë përshëndet mbështetjen e Gjermanisë për aplikimin e Kosovës në KE

Bushati shpërndau në ‘Twitter’ fjalët e Manuel Sarrazin, të dërguarit të posaçëm gjerman për Ballkanin Perëndimor, ku ky i fundit tha se Kosova është në zëmër të Evropës, shkruan lajmi.net.

“Mbështetje e qartë e Gjermanisë për aplikimin e Kosovës. Anëtarësimi i Kosovës në Këshill të Europës do të sigurojë zbatim më të mirë të ligjit për të drejtat e njeriut dhe juridiksionin e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Prandaj, do të forcojë mbrojtjen e pakicave”, deklaroi Bushati.

Unequivocal support of 🇩🇪 in relation to 🇽🇰 bid in the @coe. Membership of 🇽🇰 in the @coe will ensure a better application of human rights law and jurisdiction of the European Court of Human Rights. Hence, it will strengthen the protection of minorities. https://t.co/Lvg9sCpiGj

