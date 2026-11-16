Time Kadrijaj ironizon për ndërprerjet e rrymës: Neve na mbyti terri
Deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj, ka reaguar lidhur me ndërprerjet e energjisë elektrike. Përmes një postimi, Kadrijaj ka ironizuar paralajmërimet për një dimër të vështirë, duke kritikuar situatën me furnizimin me energji elektrike. “O popull a po keni rrymë, se neve na mbyti terri. Ky ashtë veç fillimi. Dimër i vështirë po thotë qeveria e…
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Deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj, ka reaguar lidhur me ndërprerjet e energjisë elektrike.
Përmes një postimi, Kadrijaj ka ironizuar paralajmërimet për një dimër të vështirë, duke kritikuar situatën me furnizimin me energji elektrike.
“O popull a po keni rrymë, se neve na mbyti terri. Ky ashtë veç fillimi. Dimër i vështirë po thotë qeveria e ne veç po kqyrim seri!”, ka shkruar Kadrijaj.