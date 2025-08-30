Krejt në fund të ndeshjes, Granit Xhaka asiston për t’i siguruar tri pikë skuadrës së tij të re

Skuadra e Sunderlandit ka shënuar fitore të çmendur në ndeshjen ndaj Brentfordit me shifrat 2:1, në ndeshjen e javës së tretë në Premier League. Golin e fitores për skuadrën e vendase e shënoi sulmuesi Isidor. Isidor shënoi me kokë në minutën e 96’të, pas një super asisti nga Granit Xhaka. Kujtojmë që skuadra e Sunderlandit…

Sport

30/08/2025 18:08

Skuadra e Sunderlandit ka shënuar fitore të çmendur në ndeshjen ndaj Brentfordit me shifrat 2:1, në ndeshjen e javës së tretë në Premier League.

Golin e fitores për skuadrën e vendase e shënoi sulmuesi Isidor.

Isidor shënoi me kokë në minutën e 96’të, pas një super asisti nga Granit Xhaka.

Kujtojmë që skuadra e Sunderlandit ishte duke humbur 0:1 deri në minutën e 82’të, më pas golin e barazimit e shënoi Le Fee.

Me këtë fitore, Sunderland shkon në kuotën e gjashtë pikëve në tri ndeshje.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

August 30, 2025

Parandalohet një tragjedi e madhe pas ndeshjes Chelsea-Fulham, arrestohet një person...

August 30, 2025

Etnik Brruti ftohet tek Shqipëria U21

August 29, 2025

Unitedi e pranon ofertën e Betisit për Antonyn

August 29, 2025

Presidenti i Lillet: S’ka ofertë nga Marseille për Zhegrovën

August 29, 2025

Tsimikas i jep ‘lamtumirën’ Liverpoolit, kalon te Roma

August 29, 2025

Amorim paralajmëroi largimin nga Manchester United

Lajme të fundit

Halil Matoshi paralajmëron për pasojat e shkeljes së...

Hoti: BE-ja t’ia imponojë, e jo ta lusë Serbinë për t’i hapur arkivat

Ibrahimi: Komunat humbasin miliona euro grante, po privohen...

Hekuran Murati me ‘analizë’ te re kushtetuese në...