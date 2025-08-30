Krejt në fund të ndeshjes, Granit Xhaka asiston për t’i siguruar tri pikë skuadrës së tij të re
Skuadra e Sunderlandit ka shënuar fitore të çmendur në ndeshjen ndaj Brentfordit me shifrat 2:1, në ndeshjen e javës së tretë në Premier League.
Golin e fitores për skuadrën e vendase e shënoi sulmuesi Isidor.
Isidor shënoi me kokë në minutën e 96’të, pas një super asisti nga Granit Xhaka.
Kujtojmë që skuadra e Sunderlandit ishte duke humbur 0:1 deri në minutën e 82’të, më pas golin e barazimit e shënoi Le Fee.
Me këtë fitore, Sunderland shkon në kuotën e gjashtë pikëve në tri ndeshje.