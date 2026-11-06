“Krejt femnat shqiptare janë çu kundër teje, se je hi si feministe” – Jona përballet vajzën që dyshohet se e bullizoi

Jona, banorja e Big Brother VIP Kosova 5, është përballur me akuza të shumta për bullizim dhe komente fyese ndaj disa personave. Gjatë Prime-it, kjo çështje mori një tjetër dimension, pasi dy nga vajzat që kishin reaguar publikisht ndaj saj erdhën për t’u përballur me Jonën: njëra përmes lidhjes direkte, ndërsa tjetra u paraqit në…

ShowBiz

06/11/2026 23:50

Jona, banorja e Big Brother VIP Kosova 5, është përballur me akuza të shumta për bullizim dhe komente fyese ndaj disa personave.

Gjatë Prime-it, kjo çështje mori një tjetër dimension, pasi dy nga vajzat që kishin reaguar publikisht ndaj saj erdhën për t’u përballur me Jonën: njëra përmes lidhjes direkte, ndërsa tjetra u paraqit në shtëpinë më të madhe në vend.

Në shtëpi, Jona u përball me Lejlën, e cila i shprehu hapur pakënaqësitë e saj lidhur me deklaratat dhe veprimet e banores.

“Arsyeja pse krejt femnat shqiptare janë çu qitash është për shkak se ti je hi si feministe aktiviste. Këto na kanë prek neve… Atëherë s’kom mujt me ngrit zanin…”, u shpreh Lejla.

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