Vëllai i Madh paralajmëron një mesazh nga i dashuri i Anjezës, pas debatit me Nichin

Pas debatit mes Nichit dhe Anjezës, ku gjatë përplasjes u përmend edhe i dashuri që Anjeza ka jashtë shtëpisë, Vëllai i Madh ka shfaqur një njoftim se asaj do t’i vijë një mesazh nga partneri. Mbetet të shihet se çfarë përmban ky mesazh dhe nëse do të ndikojë në rrugëtimin e Anjezës në shtëpinë e…

ShowBiz

06/11/2026 21:58

Pas debatit mes Nichit dhe Anjezës, ku gjatë përplasjes u përmend edhe i dashuri që Anjeza ka jashtë shtëpisë, Vëllai i Madh ka shfaqur një njoftim se asaj do t’i vijë një mesazh nga partneri.

Mbetet të shihet se çfarë përmban ky mesazh dhe nëse do të ndikojë në rrugëtimin e Anjezës në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova.

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