Alaudini tërheq vëmendjen e banorëve për rregullat e Vëllait të Madh

Gjatë spektaklit, moderatori Alaudin Hamiti iu drejtua banorëve me një sqarim të rëndësishëm lidhur me rregullat e Vëllait të Madh. “Dua t’ju sqaroj një gjë që prek të gjithë ju, sa i përket rregullave të Vëllait të Madh”, u shpreh Alaudini. Ky reagim erdhi pasi Akili përdori një bisedë të zhvilluar me Vëllain e Madh…

ShowBiz

06/11/2026 21:26

Gjatë spektaklit, moderatori Alaudin Hamiti iu drejtua banorëve me një sqarim të rëndësishëm lidhur me rregullat e Vëllait të Madh.

“Dua t’ju sqaroj një gjë që prek të gjithë ju, sa i përket rregullave të Vëllait të Madh”, u shpreh Alaudini.

Ky reagim erdhi pasi Akili përdori një bisedë të zhvilluar me Vëllain e Madh si argument gjatë një debati me banorët e tjerë.

Për këtë arsye, Alaudini vendosi t’ua tërhiqte vëmendjen banorëve, duke rikujtuar rëndësinë e respektimit të rregullave të shtëpisë.

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