​Krasniqi takon ambasadorin e OSBE-së: PDK do ta mbështesë reformën zgjedhore në Kosovë

Krasniqi me këtë rast ka shprehur mirënjohje për punën e OSBE-së në sektorë të ndryshëm në Kosovë.

“Partia Demokratike e Kosovës si lidere e opozitës, krahas kompetencave të saj, do ta mbështesë reformën zgjedhore, si proces të rëndësishëm për të ardhmen e vendit”, ka shkruar Krasniqi në Facebook.

Postimi i plotë:

Sot, takova ambasadorin e OSBE-së në Kosovë, Michael Davenport, me të cilin diskutuam për gjendjen aktuale politike në vend dhe më gjerë, me theks të veçantë për nevojën e reformës zgjedhore ne Kosovë, në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian.