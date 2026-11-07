Krasniqi: Nëse dështojnë Lojërat Mesdhetare, unë nuk e shoh më veten në lëvizjen olimpike
Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës (KOK), Ismet Krasniqi, ka bërë të ditur se në ditët në vijim pritet të zhvillohet një takim në Athinë ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe Komitetit Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare (ICMG), ku do të diskutohen problemet dhe vërejtjet e ngritura nga ky institucion lidhur me organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina…
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Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës (KOK), Ismet Krasniqi, ka bërë të ditur se në ditët në vijim pritet të zhvillohet një takim në Athinë ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe Komitetit Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare (ICMG), ku do të diskutohen problemet dhe vërejtjet e ngritura nga ky institucion lidhur me organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030.
Krasniqi ka treguar se në takimin e fundit ndërmjet tri palëve, përkatësisht Komitetit Olimpik të Kosovës, Qeverisë së Kosovës dhe Komunës së Prishtinës, është arritur dakordimi që secila palë të propozojë nga dy përfaqësues për takimin me ICMG-në.
“Padyshim që u diskutuan të gjitha letrat edhe në fund u morën vesh që së bashku nga tri palët të cilët kanë qenë prezent, t’i dërgojmë nga dy emra nga Komiteti Olimpik i Kosovës, nga Qeveria e Kosovës edhe nga Komuna e Prishtinës, edhe të bëjmë një takim, sipas dakordimit që bëmë në atë takim, të bëjmë një takim me ICMG-n në Athinë shumë shpejt këto ditë, edhe diskutojmë edhe për problemet edhe për të gjitha ato letra që kanë ardhur nga ICMG-ja, edhe me palët të cilat do të vijnë nga ICMG-ja, duke përfshirë kryetarin e ISMG-së, sekretarin edhe me siguri disa anëtarë apo kryetarin e komisionit koordinues që është përgjegjës për Lojërat Mesdhetare të Prishtinës”, tha fillimisht Krasniqi për Kosovapress.
Një prej çështjeve kryesore që pritet të diskutohet në Athinë është edhe përmbushja e obligimeve financiare ndaj ICMG-së. Krasniqi ka konfirmuar se pagesa e kësteve ende nuk është realizuar, ndërsa ka bërë të ditur se në këtë takim do të kërkohet një zgjidhje për mënyrën e pagesës ose mundësinë e arritjes së marrëveshjeve të tjera.
“Ende nuk është bërë pagesa, mirëpo ky është qëllimi, pse po shkojmë në Athinë, që mund të dakordohemi, të shohim mënyrën e pagesës, si bëhet kjo pagesë? A ka ndonjë zgjidhje tjetër? Apo ndonjë marrëveshje tjetër me kompanitë të cilat do të jenë në organizimin e lojërave”, bëri të ditur i pari i KOK-ut.
Krasniqi ka paralajmëruar se koha për të kapërcyer problemet dhe për të nisur përgatitjet konkrete është duke u ngushtuar. Sipas tij, institucionet duhet të veprojnë urgjentisht, veçanërisht sa i përket projekteve infrastrukturore dhe ndërtimit të sallave sportive të parapara për Lojërat Mesdhetare.
“Tani e tutje nuk kemi më kohë të humbim, falë zotit e kemi qeverinë edhe katër vjet, kështu që për katër vjet ne kemi kohë të organizohemi, të punojmë, edhe më ka arsye askush të thotë që kemi ndonjë pengesë”, theksoi Krasniqi.
Në intervistën për KosovaPress, presidenti i KOK-ut ka folur edhe për pasojat që do të kishte një dështim i mundshëm i organizimit të Lojërave Mesdhetare në Kosovë. Ai ka thënë se një skenar i tillë do të ishte goditje e rëndë për sportin kosovar dhe se personalisht nuk do ta shihte më veten pjesë të lëvizjes olimpike.
“Nuk e di çka do të kishte më rëndë për mua se sa humbja e Lojërave Mesdhetare. Unë më nuk do të kisha motiv të punoj në lëvizjen olimpike. Kështu që për mua janë gjithçka Lojërat Mesdhetare”, u shpreh Krasniqi.
Ndryshe, Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030 po përballen me sfida të shumta organizative, financiare dhe infrastrukturore, ndërsa takimi i pritshëm në Athinë shihet si një përpjekje për të gjetur zgjidhje për problemet e ngritura nga ICMG-ja para mbledhjes së dhjetorit në Egjipt, ku pritet të shqyrtohet më tej ecuria e përgatitjeve për organizimin e kësaj ngjarjeje sportive. Teksti i plotë në sistemin me parapagim.