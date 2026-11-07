Këto vende mbesin pa rrymë sot për shkak të punimeve
KEDS ka treguar zonat që sot mbesin pa rrymë për shkak të “punimeve të domosdoshme” të sistemit. 07.11.2026 Prishtinë 1. Nga NS 110/10(20) [kV] Prishtina 2 do të ndërprehet: Dalja 20[kV] J10 Dalja nr.5 PR2-PR7 (Kodi: 11000076) nga ora 09:00-09:15 dhe nga ora 15:45-16:00 Vendet: Ndue Perlleshi (një pjesë), Shaqir Ingrishta (një pjesë), Enver Maloku…
Lajme
KEDS ka treguar zonat që sot mbesin pa rrymë për shkak të “punimeve të domosdoshme” të sistemit.
07.11.2026
Prishtinë
1.
Nga NS 110/10(20) [kV] Prishtina 2 do të ndërprehet:
Dalja 20[kV] J10 Dalja nr.5 PR2-PR7 (Kodi: 11000076) nga ora 09:00-09:15 dhe nga ora 15:45-16:00
Vendet: Ndue Perlleshi (një pjesë), Shaqir Ingrishta (një pjesë), Enver Maloku (një pjesë), Ukshin Kovaqica (një pjesë), Theodor Muzaka (një pjesë), Muharrem Fejza (një pjesë), Ahmet Korenica (një pjesë), një pjesë e rr. Muharrem Fejza.
Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësa TM.
2.
Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 7 do të ndërprehet:
Dalja 20[kV] J11 Dalja nr.5 PR7-PR2 ( kodi: 19000076) nga ora 09:00-09:15 dhe nga ora 15:45-16:00
Vendet: Nje pjesë e rrugës Muharrem Fejza në afërsi të shkollës.
Arsyeja: Krijimi i kushteve të punes pa tension, manipulim me ndarësa TM.
3.
NS 110/10(20) [kV] Prishtina 7
Nga Dalja 20[kV] J11 PR7 Dalja nr.5 do të ndërprehet: nga ora 09:00 deri në ora 16:00
NS 20/0.4[kV] ADK- NTSH (Kodi: 19000076177)
NS 20/0.4[kV] Bujar Hasani BTP (Kodi: 19000076174)
NS 20/0.4[kV] Bujar Hasani BTP (Kodi: 19000076352)
NS 20/0.4[kV] Sami Rexha Keni shpk. (Kodi: 19000076268)
Vendet: nje pjese e rr. Muharrem Fejza, nje pjesë e rr. Beqir Kstrati, nje pjese e rr. Konsatdin Kristoforidhi, nje pjese e rr, Lot Vaku.
Arsyeja: Nderrimi i kthinave 20 kV ne TS 20/0.4 kV Bujar Hasani “BTP HOLDING” Sh.P.K.
4.
NS 110/10(20) [kV] Prishtina 7
Nga Dalja 20[kV] J17 PR7 Dalja nr.3 do të ndërprehet: nga ora 09:00 deri në ora 15:00
NS 20/0.4[kV] TS Hendikos (Kodi: 19000074194)
Vendet: Hendikos, Rr. Nekibe Kelmendi
Arsyeja: Nderrimi i kthinave 20kV ne TS 20/0.4kV Hendikos.
Mitrovicë
1 .
Nga NS 110/10[kV] Skenderaj do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Turiqevci (kodi: 74000006) nga ora 10:30 deri në ora 15:30
Vendet: Fshatrat: Açarevë, Burojë, Burojë-Lagja: Beqani, Duraku, Haliti, Hoti, Kastrati, Man Hajdini, Shala, Thaqi dhe te Xhamija, Izbicë nje pjese, Klladernicë (një pjesë), Klinë e Ulët (një pjesë), Kopiliç, Kopiliç-Lagja: Marinëve, Hatalaku, Kadrija, Kuqani, Smaka dhe Veseli,Kopiliç i Epërm, Kopiliç i Poshtëm, Turiçevc, Turiçevc-Lagja: Abazi, Ali Obrija, Halimi, Hoti dhe Lutani, Llaushë, Rakinicë nje pjese Resnik (një pjesë) dhe Vojnik.
Arsyeja: Energjizimi i rrjetit të ri segmenti Rakinic – Dajaku të linjes të re Projekti Turiqefci.
Pejë
1.
Nga NS 110/35/10kV Peja 1 (H09) do të ndërprehet:
NS 35/10[kV] Peja II (H06) me kod: 500510 dhe pa tension mbesin të gjitha daljet 10[kV]
prej orës 10:30 deri në ora 15:30
Vendet: Rrugët: Ali Pashë Tepelena (një pjesë), Avdyl Frashëri (një pjesë), Dr.Nuredin Çeku (një pjesë), Eqrem Çabej, Gjergj Fishta, Halil Turku (një pjesë), Isa Boletini, Maria Shllaku, Rifat Burxheviq dhe Shaban Spahija, Agim Radoniqi (një pjesë), Asllan Çeshma, Azem Bejta, Bege Maliqi, Beteja e Albulenës (një pjesë), Dëshmorët e Peklenës (një pjesë), e Çamërisë, Gjergj Fishta, Jusuf Kelmendi (një pjesë), Kapetan Rudi, Mbreti Bardhyl, Rifat Burxheviq (një pjesë), Sylë Tabaku dhe Tahir Coli, Ali Pashë Tepelena (një pjesë), Bajram Kelmendi, De Rada, Elena Gjika (një pjesë), Enver Hadri, Esat Berlajolli, Gjenerali Wesly Clarc (një pjesë), Isa Boletini, Lekë Dukagjini, Mbreti Bardhyl (një pjesë), Nëna Terezë (një pjesë), Onufri, Ramiz Xhema (një pjesë), Shaban Spahija (një pjesë), Shaqir Qavolli, Veslli Kllark, Viljem Voker dhe Xhevat Begolli, Burma, Eliot Engel, Faik Konica (një pjesë), Gazmend Zajmi (një pjesë), Gjemajl Shkololli, Kongresi, Lirisë, Mbretëresha Teutë (një pjesë), Qarshia e Gjatë, Shaban Basha, Sheshi Haxhi Zekës, Zejtarëve (një pjesë) dhe Zekirja Rexha (një pjesë), 12 Qershori, Lekë Dukagjini (një pjesë), Maria Shllaku, Qendra Spitalore e Pejës, Manastiri i Pejës, Ujësjellësi, Ali Pashë Tepelena (një pjesë), Avdyl Frashëri (një pjesë), e Tesllës (një pjesë), Flori e Lauri, Koço Floku, Lekë Dukagjini, Mbreti Zog (një pjesë), Mulla Agani (një pjesë), Nëna Terezë, Pal Engjëlli, Perandori Justinian, Rashit Gorani, Rifat Begolli (një pjesë), Xheladin Hana dhe Gjimnazi.
Fshatrat: Bogë, Drelaj, Dugaivë, Haxhaj, Koshutan, Kuqishtë, Leqinat, Llaz, Llutov, Maja e Zezë, Malaj, Neqinat, Pecaj, Pepiq, Reka e Allagës, Shkrel, Shtupeq, Shtupeq i Madh, Shtupeq i Vogël dhe Stankaj, Levoshë dhe Maja e Zezë,
Arsyeja: Energjizimi i kthinave te reja.