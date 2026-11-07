Haliti: Po të liroheshin Thaçi dhe të tjerët me protesta, do të mblidheshin 1 milion njerëz në rrugë

Ish-deputeti i Kuvendit, Xhavit Haliti, ka komentuar vendimet e veçanta të Kosovës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, duke u dënuar si shumë të rëndë. Ai ka thënë se, sipas tij, të akuzuarit është i dashur të lirohen si të pafajshëm dhe të qëndruar i përgjithshëm është se faji i shqiptuar është shumë i rëndë. “Është…

Lajme

07/11/2026 08:32

Ish-deputeti i Kuvendit, Xhavit Haliti, ka komentuar vendimet e veçanta të Kosovës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, duke u dënuar si shumë të rëndë.

Ai ka thënë se, sipas tij, të akuzuarit është i dashur të lirohen si të pafajshëm dhe të qëndruar i përgjithshëm është se faji i shqiptuar është shumë i rëndë.

“Është e dashur të lirohen si të pafajshëm. Dënimi është shumë i rëndë. Të gjithë kanë qëndruar në të njëjtën mënyrë është shumë i rëndë”, ka deklaruar Haliti në Tëvë1.

Duke folur për protestat e mbajtura në Prishtinë, Haliti ka thënë se kjo ka thënë revoltën e tyre.

“Po të liroheshin Thaçi dhe të gjithë me protesta, do të mblidheshin një milion njerëz në rrugë. Vendimi është marrë në gjykimin e tij. Tashmë po e presim Apelin. Po shoh një impenjim shtesë të Qeverisë së Kosovës në procesin e gjykimit në Apel”, ka thënë Haliti.

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2026

Dy gra dyshohet se u ngacmuan seksualisht në Lipjan, arrestohet një burrë

November 7, 2026

Dogana kap në Vitomiricë mallra të padeklaruara

November 7, 2026

Tri raste të dhunës në familje brenda një dite në rajonin...

November 7, 2026

Krasniqi: Nëse dështojnë Lojërat Mesdhetare, unë nuk e shoh më veten...

November 6, 2026

Italia pritet të gjobisë rëndë shoferët që vozisin tepër ngadalë në...

November 6, 2026

Nafta drejt rënies më të madhe që nga pandemia, shpresat për...

Lajme të fundit

Dy gra dyshohet se u ngacmuan seksualisht në Lipjan, arrestohet një burrë

Dogana kap në Vitomiricë mallra të padeklaruara

Tri raste të dhunës në familje brenda një...

Krasniqi: Nëse dështojnë Lojërat Mesdhetare, unë nuk e...