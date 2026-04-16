Krasniqi kërkon kujdes në deklarimet për tragjedinë në Malishevë: Shkaku i zjarrit ende nuk është konfirmuar
Nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, ka folur rreth tragjedisë së rëndë ku tre persona humbën jetën si pasojë e një zjarri. Krasniqi kërkuar kujdes në deklarimet publike rreth shkakut të zjarrit. Krasniqi theksoi se ende nuk ka konstatime zyrtare nga organet hetimore lidhur me shkakun e ngjarjes dhe se është gabim të jepen…
Krasniqi theksoi se ende nuk ka konstatime zyrtare nga organet hetimore lidhur me shkakun e ngjarjes dhe se është gabim të jepen përfundime pa u kryer hetimet.
“Nuk jam për t’i vlerësuar konstatimet publike prej kryeministrit e poshtë, që a kanë qenë prej bombolës, ai ka qenë një gabim i madh. Përderisa organet, hetuesia që është duke e kryer punën e vet nuk konstatojnë një gjë të tillë. Unë mendoj ë është një gabim i madh që ne të konstatojmë një gjë të tillë. Unë kam qenë në banesë.
Dhe aty ka pasur shumë pak zjarr, kufomat nuk kanë qenë të djegura, ato kanë qenë vetëm të asfiksuara”, ka thënë Krasniqi në Debat Plus.
Deklarata e tij vjen pas reagimit të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, i cili kishte thënë se zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga shpërthimi i një bombole gazi dhe kishte shprehur ngushëllime për familjarët e viktimave.
“Jam i tronditur nga rasti i vdekjes së tre familjarëve, babait me dy fëmijë, nga zjarri si rezultat i shpërthimit të bombolës së gazit në Malishevë”, ka shkruar Kurti në Facebook.