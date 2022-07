Krasniqi: Kamberi u zgjodh deputet përkundër përpjekjeve të sistemit serb për ta penguar

Me anë të një postimi në Facebook, Krasniqi ka thënë se Kamberi arriti që këtë ta bëj përkundër përpjekjeve të sistemit serb për ta penguar, shkruan lajmi.net.

Ai është shprehur i bindur se me Kamberin në Kuvend, shqiptarët në Serbi do të kenë një zë të fuqishëm aty.

Postimi i plotë i Krasniqit:

Përkundër përpjekjeve të shumta të sistemit për ta penguar, Shaip Kamberi ka arritur që të fitoj mandatin e deputetit në Kuvendin e Serbisë. Kjo, falë votuesve të Tërnocit, të cilët, posaçërisht dje, treguan vendosmëri, mobilizim dhe atdhedashuri duke e votuar Shaipin.

Jam i bindur se me Shaipin si përfaqësuses të tyre, shqiptarët do të vazhdojnë të kenë një zë të fuqishëm në Kuvendin e Serbisë. Si Kryetar i PDK-së, si parti, do të jemi afër Shaipit dhe shqiptarëve të Luginës kudo dhe kurdo që është nevoja.

Urime Shaip, urime shqiptarë. /Lajmi.net/