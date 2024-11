KQZ mblidhet sot, shqyrton kërkesën për regjistrimin e një partie politike dhe listën për qendrat e votimit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mblidhet sot duke nisur nga ora 13:00. Në rend dite të kësaj mbledhje janë disa pika, ndër to edhe shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për regjistrimin e partisë politike Bashkimi Demokratik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mblidhet sot, me fillim nga ora 13:30. Gjithashtu në këtë mbledhje do…