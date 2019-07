Kosova U20 realizon fitoren e parë, dominon Armeninë

Kosova U20 (M) ka shënuar fitoren e parë në Kampionatin Evropian, Divizioni B, duke mundur bindshëm Armeninë me rezultat 97:40.

Kosova ka dominuar nga fillimi deri në fund, duke arritur fitore të merituar. Çerekun e parë e fituan me rezultat 20:14, kurse shumë më bindës ishin në atë të dytë, duke e fituar 23:10, për të shkuar në pushim me rezultat 43:24. Me dominim total kanë vazhduar edhe në pjesën e dytë.

Periodën e tretë e fitojnë me rezultat 23:4 dhe atë të fundit 31:12, për të fituar në fund me rezultat bindës me rezultat 97:40.

Atik Koshi u dallua me 22 pikë, derisa pikë dyshifrore shënuan edhe Leon Neziri 14, Andi Vrapcani 13 dhe Meriton Ismaili 13. Dardan Kapiti kontribuoi me gjashtë pikë e nëntë kërcime.

Kosova ndeshjen e ardhshme në grupe e zhvillon ndaj Gjeorgjisë të martën, kurse të mërkurën do të përballet me Suedinë.

Më herët, Dardanët kishin pësuar nga Holanda dhe Estonia. /Lajmi.net/