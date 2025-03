Kosova U17 barazon me Andorën U17 Kosova U17 ka siguruar barazim në ndeshjen ndaj Andorës U17. Rezultati përfundimtar i këtij takimi ishte 0 me 0. Kjo ndeshje ishte e vlefshme në kuadër të kualifikimeve për Europianin U17. Në dy ndeshjet e radhës, ‘Dardanët’ përballen me Qipron dhe Moldavinë.