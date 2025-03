Kosova synon kalimin në Ligën B, sonte përballja vendimtare me Islandën Kombëtarja e Kosovës në futboll rikthehet sërish në fushë dhe sonte do ta zhvillojë ndeshjen kthyese kundër Islandës në kuadër të playoffit të Ligës së Kombeve. Të enjten e kaluar Dardanët triumfuan ndaj islandezëve me rezultat 2-1 me golat e realizuar nga Lumbardh Dellova dhe Elvis Rexhbecaj. Ndërsa sonte ndeshje do të zhvillohet në Murcia…