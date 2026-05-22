Kosova nis aventurën në Ligën B në shtator, zbulohet stadiumi dhe data e sfidës me Austrinë

Kosova do ta hapë në shtator kapitullin e ri në Ligën e Kombeve, këtë herë si pjesë e Ligës B, ku e presin përballje të forta kundër Austrisë, Izraelit dhe Republikës së Irlandës. Një nga ndeshjet më interesante të këtij cikli do të zhvillohet në kryeqytetin austriak, transmeton lajmi.net. Federata Austriake e Futbollit ka konfirmuar…

Sport

22/05/2026 21:55

Kosova do ta hapë në shtator kapitullin e ri në Ligën e Kombeve, këtë herë si pjesë e Ligës B, ku e presin përballje të forta kundër Austrisë, Izraelit dhe Republikës së Irlandës.

Një nga ndeshjet më interesante të këtij cikli do të zhvillohet në kryeqytetin austriak, transmeton lajmi.net.
Federata Austriake e Futbollit ka konfirmuar se sfida mes Austrisë dhe Kosovës do të luhet në stadiumin legjendar “Ernst Happel” në Vjenë, më 26 shtator, në ora 18:00.

Interesimi për këtë duel pritet të jetë i madh edhe nga tifozët kosovarë që jetojnë në Austri dhe vendet përreth, ndërsa organizatorët kanë bërë të ditur se shitja e biletave fillon më 3 qershor në orën 14:00 dhe mund ti bleni online në faqen: www.oefb.at/tickets./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 21, 2026

Dukagjini e fiton për herë të parë në histori Kupën e...

May 21, 2026

Drama në finale: Ferizaj braktis fushën një minutë para fundit ndaj...

Lajme të fundit

“Qeveri e 100 eurove” – Sa ka shpenzuar...

Raporti i Departamentit amerikan të Shtetit, ç’thotë për Kosovën?

“Ju lutemi jepjani një shans” – Osmani: Kam...

KQZ shpërndan rreth 50 mijë pako me fletëvotime...