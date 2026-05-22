Kosova nis aventurën në Ligën B në shtator, zbulohet stadiumi dhe data e sfidës me Austrinë
Kosova do ta hapë në shtator kapitullin e ri në Ligën e Kombeve, këtë herë si pjesë e Ligës B, ku e presin përballje të forta kundër Austrisë, Izraelit dhe Republikës së Irlandës.
Një nga ndeshjet më interesante të këtij cikli do të zhvillohet në kryeqytetin austriak, transmeton lajmi.net.
Federata Austriake e Futbollit ka konfirmuar se sfida mes Austrisë dhe Kosovës do të luhet në stadiumin legjendar “Ernst Happel” në Vjenë, më 26 shtator, në ora 18:00.