“Kosova e Zhegrovës dhe Turqia e Yildiz” – Juventus iu uron fat djemve para ndeshjes

Klubi i madh italian, Juventusi ka bërë një postim të veçantë për ndeshjen Kosovë – Turqi. Kjo ndeshje do të luhet në kuadër të finales së “play-offit” të Botërorit 2026. “Kosova e Edon Zhegrovës dhe Turqia e Kenan Yildizit përballen sonte për një vend në Kupën e Botës 2026”, shkruan Juventusi në platformën “X”. Fituesi…

31/03/2026 17:23

Fituesi i kësaj përballjeje do të luajë në Botërorin 2026, i cili mbahet gjatë kësaj vere në SHBA, Meksikë dhe Kanada.

Kushdo që kualifikohet, në Botëror do të jetë pjesë e Grupit D, me SHBA-në, Australinë dhe Paraguajin.

Postimi i plotë:

