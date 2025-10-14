“Kosova e jashtëzakonshme”- Albin Kurti pas fitores ndaj Suedisë

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka reaguar pas fitores së Kosovës ndaj Suedisë. Kurti e ka quajtur këtë rezultat historik ndaj Suedisë për të forcuar vendin e dytë në grup dhe për të mbajtur të gjallë e të prekshme ëndrrën për kualifikim në Kupën e Botës. “Kosova e jashtëzakonshme! Lojë e disiplinuar, fitore e merituar…

Lajme

14/10/2025 09:00

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka reaguar pas fitores së Kosovës ndaj Suedisë.

Kurti e ka quajtur këtë rezultat historik ndaj Suedisë për të forcuar vendin e dytë në grup dhe për të mbajtur të gjallë e të prekshme ëndrrën për kualifikim në Kupën e Botës.

“Kosova e jashtëzakonshme! Lojë e disiplinuar, fitore e merituar dhe tjetër rezultat historik ndaj Suedisë për të forcuar vendin e dytë në grup dhe për të mbajtur të gjallë e të prekshme ëndrrën për kualifikim në Kupën e Botës. Gëzuar fitorja, përgëzime lojtarëve tanë e urime të gjithëve”, ka shkruar Kurti.

Artikuj të ngjashëm

October 14, 2025

Trump: Shkoj shumë mirë me Erdoganin – shkoj mirë me të...

Lajme të fundit

Trump: Shkoj shumë mirë me Erdoganin – shkoj...

Begaj, uron Kosovën pas fitores ndaj Suedisë: Djemtë...

Numërimi i votave për asamble në Mitrovicë drejt...

Sot, mot i vranët dhe me shi