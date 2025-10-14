“Kosova e jashtëzakonshme”- Albin Kurti pas fitores ndaj Suedisë
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka reaguar pas fitores së Kosovës ndaj Suedisë. Kurti e ka quajtur këtë rezultat historik ndaj Suedisë për të forcuar vendin e dytë në grup dhe për të mbajtur të gjallë e të prekshme ëndrrën për kualifikim në Kupën e Botës. “Kosova e jashtëzakonshme! Lojë e disiplinuar, fitore e merituar…
Lajme
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka reaguar pas fitores së Kosovës ndaj Suedisë.
Kurti e ka quajtur këtë rezultat historik ndaj Suedisë për të forcuar vendin e dytë në grup dhe për të mbajtur të gjallë e të prekshme ëndrrën për kualifikim në Kupën e Botës.
“Kosova e jashtëzakonshme! Lojë e disiplinuar, fitore e merituar dhe tjetër rezultat historik ndaj Suedisë për të forcuar vendin e dytë në grup dhe për të mbajtur të gjallë e të prekshme ëndrrën për kualifikim në Kupën e Botës. Gëzuar fitorja, përgëzime lojtarëve tanë e urime të gjithëve”, ka shkruar Kurti.