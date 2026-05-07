Korporata Rugove dhe Prishtina Trails 2026 bashkojnë forcat për një maratonë më të qëndrueshme
Korporata Rugove, si një nga kompanitë më të përkushtuara ndaj mbrojtjes së mjedisit në Kosovë, këtë vit vjen si partner strategjik i Prishtina Trails 2026, duke e vendosur qëndrueshmërinë në qendër të një prej ngjarjeve më të mëdha sportive në vend.
Maratona, e cila do të mbahet më 10 maj në Parkun e Gërmisë, përfaqëson shumë më tepër se një garë vrapimi. Përmes këtij bashkëpunimi, Rugove dhe organizatorët synojnë të dërgojnë një mesazh të qartë: aktiviteti fizik dhe kujdesi për natyrën duhet të ecin gjithmonë bashkë.
Në kuadër të këtij partneriteti, Korporata Rugove ka mbështetur iniciativën për eliminimin e plastikës njëpërdorimshme, duke siguruar shishe të ripërdorshme për të gjithë pjesëmarrësit. Këto shishe do të përdoren gjatë garës për rimbushje në pikat e furnizimit, duke reduktuar ndjeshëm mbeturinat plastike gjatë eventit.
Një tjetër element i rëndësishëm i kësaj iniciative janë medaljet përfundimtare, të cilat prodhohen nga kapakë plastikë të ricikluar. Ky veprim simbolizon angazhimin konkret për t’i dhënë materialeve ekzistuese një jetë të re dhe për të promovuar një qasje më të përgjegjshme ndaj konsumit.
Prishtina Trails ka arritur këtë vit interesim rekord, me të gjitha vendet e plotësuara para kohe, duke dëshmuar rritjen e komunitetit të vrapuesve dhe vetëdijes për aktivitete në natyrë. Gara zhvillohet në tri distanca, 10 km, 23 km dhe 48 km ultra, ndërsa një ditë më herët organizohet edhe Fun Run Kids, një aktivitet që përçon vlerat e sportit dhe kujdesit për mjedisin tek gjeneratat e reja.
Korporata Rugove e sheh këtë bashkëpunim si pjesë të një misioni më të gjerë për të kontribuar në projekte që krijojnë ndikim pozitiv në komunitet dhe mjedis. Përmes iniciativave të tilla, Rugove synon të jetë jo vetëm furnizues, por një aktor aktiv në ndërtimin e një kulture më të qëndrueshme në Kosovë.
Ky partneritet me Prishtina Trails është një hap konkret drejt një të ardhmeje ku eventet sportive organizohen me përgjegjësi të plotë ndaj natyrës, duke lënë gjurmë pozitive jo vetëm në performancë, por edhe në mënyrën se si kujdesemi për ambientin që na rrethon.