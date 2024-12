Korenica: Shpërndarja e 100 eurove nuk është e drejtë, nuk është e barabartë, nuk prek çdo kategori në nevojë

Korenica përmes një postimi në Facebook, e ka parë si pozitive këtë shpërndarje por që sipas tij kjo duhet të bëhet përveç për Krishtlindje edhe për Bajram të Madh dhe Bajram të Vogël, shkruan lajmi.net.

“Problemi qendron pse i kemi bere familjet per 100 euro. Mireqenia e qytetareve eshte per toke, andaj çdo e ardhur per familjet kur varfëria ekstreme shkon mbi 18% në nivel vendi eshte me se e mireseardhun. Pa çka qe kjo shperndarje nuk eshte e drejte, nuk është e barabartë, nuk prek çdo kategori në nevojë”, ka shkruar Korenica në Facebook. /Lajmi.net/