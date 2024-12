Kontrollohet banesa e Erion Veliajt, SPAK del me reagim zyrtar Prokuroria e Posaçme ka reaguar në lidhje me paraqitjen e agjentëve të Byrosë Kombëtare të Hetimit në banesën e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Përmes një komunikate për mediat, SPAK bën me dije se veprimet hetimore janë ndërmarrë në kuadër të një procedimi penal ndaj kryebashkiakut. Megjithatë, organi i akuzës shfaqet shumë i rezervuar, duke…