Konjufca takohet me kryesuesin e OSBE-së, diskutojnë për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE Kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, është takuar me Ministrin e Punëve të Jashtme të Polonisë, i cili njëkohësisht është edhe kryesuesi i radhës i OSBE-së, Zbigniew Rau.