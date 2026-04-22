Konjufca në Greqi kërkon veprim të përshpejtuar që Kosova ta marrë statusin e kandidatit
Lajme
Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, mori pjesë në panelin “Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Evropian: Drejt integrimit të plotë” në Forumin Ekonomik të Delphit në Greqi.
Konjufca, siç bën me dije MPJD-ja, theksoi nivelin e lartë të përvetësimit për vlerat e BE-së që ka populli i Kosovës dhe progresin që e kemi bërë në rrugën drejt anëtarësimit.
“Ai kërkoi veprim më të shpejtë për sigurimin e statusit të kandidatit për Kosovën dhe theksoi se integrimi i rajonit është një investim strategjik për Evropën”, thuhet në njoftimin e MPJD-së, raporton Klankosova.tv.
Në fjalimin e tij, Konjufca tha se “Kosova është gati për hapa të mëtejshëm dhe Bashkimi Evropian duhet të mbështesë këtë angazhim për të forcuar jo vetëm stabilitetin rajonal, por edhe të Evropës në përgjithësi”.
“Lënia pas e Kosovës do të rrezikonte të kthente Ballkanin Perëndimor nga WB6 në WB5, duke dobësuar momentumin e rajonit drejt integrimit në BE”, citohet të ketë thënë Zëvendëskryeministri Konjufca.