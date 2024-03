Konfiskohen dy armë zjarri, në Mitrovicë dhe Skenderaj – Detaje nga policia Policia e Kosovës ka njoftuar se 24-orët e fundit kanë konfiskuar dy armë zjarri, një në Mitrovicë dhe një në Skenderaj. Në Mitrovicë janë konfiskuar një pistoletë dhe 85 fishekë, pas një rasti të sulmit me armë zjarri, shkruan lajmi.net. Ndërsa në Skenderaj janë konfiskuar një pistoletë me 14 fishekë. Me vendim të prokurorit, të…