KEDS publikon orarin e reduktimeve nga data 5 shtator deri me 8 shtator
KEDS ka publikuar orarin e reduktimeve për shkak të punimeve nga data 5 shtator deri me atën 8 shtator. 05.09.2026 Punime të domosdoshme për siguri të sistemit Prishtinë 1. NS 110/35/10kV Palaj Nga Dalja 10kV J04 Obiliqi (Qyteti) do të ndërpritet TS-i: NS 10/0.4kV TS Hashanet-Kastriot (kodi: 18024002056) nga ora 09:00 deri 14:00 Vendet: Rr. Abdyl…
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KEDS ka publikuar orarin e reduktimeve për shkak të punimeve nga data 5 shtator deri me atën 8 shtator.
05.09.2026
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Prishtinë
1.
NS 110/35/10kV Palaj
Nga Dalja 10kV J04 Obiliqi (Qyteti) do të ndërpritet TS-i:
NS 10/0.4kV TS Hashanet-Kastriot (kodi: 18024002056) nga ora 09:00 deri 14:00
Vendet: Rr. Abdyl Frashëri
Arsyeja: Punime me projekt, shtrirja e kabllos ABC dhe energjizimi i konsumatorëve në daljet e reja
2.
Në NS 220/35/10(20)kV Podujeva
NS dalja 10 kV Sillosi do të ndërpriten TS-at:
TS 10/04 kV Letonc 1 (kodi: 14000006034) nga ora 10:00 deri 15:30
TS 10/04 kV Sigurimi Social (kodi: 14000006033) nga ora 10:00 deri 15:30
TS 10/04 kV Letonc 2 (kodi: 14000006035) nga ora 10:00 deri 15:30
TS 10/04 kV Letonc Çeshmja (kodi: 14000006267) nga ora 10:00 deri 15:30
TS 10/04 kV Letonc te Ereniku (kodi: 14000006369) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Letanc
Arsyeja: Energjizimi i segmentit të LP 10 kV për Rimanisht, projektin D.M.26.01.06
Prizren
1.
Në TS 110/35/10 kV Theranda
Nga dalja 10 kV Peqani do të ndërpritet TS-i:
TS 10/04kV Bllaca I Shkolla (kodi: 32000007012) nga ora 10:30 deri 15:30
Vendet: Bllacë te shkolla.
Arsyeja: Punime në projektin “TS Bllaca I Shkolla” – Vendosja e kabllos ABC.
Ferizaj
1.
Në NS 110/35/10[kV] Lipjani
Nga dalja 10[kV] J11 Konjuh do të ndërpritet TS-i:
TS 10/0.4[kV] Banulla 2 (Hazirajt) (kodi: 41000004031) nga ora 09:00 deri 14:30
Vendet: Një pjesë e konsumatorëve në rrugë-E madhe (në afërsi të Xhamisë)
Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas PEE.
07.09.2026
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Ferizaj
1.
Nga TS 35/10kV Shtërpca do të ndërpritet:
Dalja 10kV J08 Brodi-Gotovusha (kodi: 40044005) nga ora 10:00 deri 11:00.
Vendet: Një pjesë e Shtërpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj, Brod
Arsyeja: Testimi i Mbrojtjes Rele
2.
Nga TS 35/10kV Shtërpca do të ndërpritet:
Dalja 10kV Shterpca 1 (kodi: 40044001) nga ora 11:00 deri 12:00.
Vendet: Një pjesë e qytetit – Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave
Arsyeja: Testimi i Mbrojtjes Rele
3.
Nga NS 35/10kV Shtërpca do të ndërpritet:
Dalja 10kV Shterpca 2 (kodi: 40044002) nga ora 12:00 deri 13:00.
Vendet: Qendra e Shtërpcës, Kulla Shterpc.
Arsyeja: Testimi i Mbrojtjes Rele
4.
Nga TS 35/10 KV Shtime do të ndërpritet:
Dalja 10kV J04 Carraleva (kodi: 41046004) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Pjesë e Shtimes, Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica
Arsyeja: Intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron
Prishtinë
1.
Nga TS 35/10kV Badovci do të ndërpritet:
Dalja 10kV J04 Mramor-Slivovë (kodi: 10014001) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive. Pastrim traseje.
Prizren
1.
Nga TS 110/35/10[kV] Theranda do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Shiroka (kodi: 32000019) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Fsh. Shirokë, Dubravë, Sopijë
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive. Pastrim traseje.
Mitrovicë
1.
Në NS 110/10[kV] Skenderaj
Nga Dalja 10[kV] Llausha do të ndërpritet TS-i:
TS 10/0.4kV TS Geci (kodi: 74000011006) prej orës 11:00 deri në ora 15:00
Vendet: Lagjja Geci – Llaushë
Arsyeja: Projekte investive, Punime në projekt
Punime në projekte investive
Gjakovë
1.
Nga NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:
Dalja 10kV J17 Opterusha (kodi: 82000010) nga ora 09:00 deri 17:00
Vendet: fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca, Zoçishtë.
Arsyeja: Projekte investive, Vendosja e unazave dhe lidhja e kabllit në TS.
Prishtinë
1.
Nga TS 110/35/10/20kV Fushë Kosova do të ndërpritet:
Dalja 10kV Vragolia (kodi: 15100007) nga ora 09:00 deri 12:00
Vendet: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Pompen FAM GAS, bizneset përgjatë rrugës Vragoli-Sllatinë.
Arsyeja: Punime në projektet investive
Prizren
1.
Nga NS 35/10[kV] Pirana do të ndërpritet:
LP 10kV J13 Hasi II (kodi: 30034003) nga ora 09:00 deri 17:00
Vendet: Lubizhdë, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.
Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i konzollave, izolatorëve si dhe përçuesit në linjën ekzistuese
Mitrovicë
1.
Nga TS 35/10[kV] Shupkovci do të ndërpritet:
LP 10kV J07 Kçiqi (kodi: 70000102) nga ora 09:00 deri 17:00
Vendet: Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.
Arsyeja: Projekte investive, Energjizimi i rrjetit të ri dhe TS-it të ri.
Punime nga pala e tretë
Gjakovë
1.
Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:
Dalja 10kV Ratkoci (kodi: 82081006) nga ora 09:00 deri 10:00
Vendet: fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxe (një pjesë)
Arsyeja: Energjizimi i TS te ri
Nga NS 35/10[kV] Gjakova II do të ndërpritet:
Dalja 10kV J03 Spitali (kodi: 81000128) nga ora 07:30 deri 12:00
Vendet: Spitali Regjional i Gjakovës dhe 4 konsumatorë komercialë – biznese
Arsyeja: Lidhja e kthesës së re dalëse sipas projektit të aprovuar
2.
Nga TS 35/10[kV] Gjakova II do të ndërpritet:
LP 10kV Gjakova 1 (kodi: 81000115) nga ora 07:30 deri 12:00
Vendet: Rrugët: Aleksandër Moisiu, Anton Qeta, Azem Hajdari, Bashkim Idrizi, Besim Bistrazhini (një pjesë), Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Elena Gjika, Faik Konica, Gjergj Fishta, Hasan Prishtina, Hysni Dobruna (një pjesë), Korab Binxhiu, Migjeni, Nimon Ferizi, Orize, Londra, Vashingtoni, Skendërbeu, Yjet e Erenikut dhe Yll Morina.
Arsyeja: Lidhja e kthesës së re dalëse sipas projektit të aprovuar
3.
Nga TS 35/10kV Gjakova II do të ndërpritet:
Dalja 10kV J05 Raq-Moglica (kodi: 81000117) nga ora 07:30 deri 12:00
Vendet: Lagjja Brekoc, rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Rr. Minatori, Shote Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub.
Arsyeja: Lidhja e kthesës së re dalëse sipas projektit të aprovuar
4.
Nga TS 35/10kV Gjakova II do të ndërpritet:
Dalja 10kV J11 Thertorja (kodi: 81000129) nga ora 07:30 deri 12:00
Vendet: Thertorja
Arsyeja: Lidhja e kthesës së re dalëse sipas projektit të aprovuar
5.
Nga TS 10kV Gjakova II do të ndërpritet:
Dalja 10kV J12 Gjakova III (kodi: 81000116) nga ora 07:30 deri 12:00
Vendet: Rrugët: Hysni Dobruna, Dëshmorët e Lirisë, Ismajl Qemajli, Martin Camaj, Gjon Nikollë Kazazi, Yjet e Erenikut, Skenderbeu, Migjeni,
Arsyeja: Lidhja e kthesës së re dalëse sipas projektit të aprovuar
6.
Nga TS 35/10kV Gjakova II do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Tranzit (kodi: 81000112) nga ora 07:30 deri 12:00
Vendet: Obj. Banesor në rr. Dëshmorët e Rugovës, Hib Petrol
Arsyeja: Lidhja e kthesës së re dalëse sipas projektit të aprovuar
Prishtinë
1.
Nga TS 110/35/10(20)[kV] Fushë Kosova do të ndërpritet:
Dalja 20[kV] Dalja FK NR.4 (me kod: 15112084) nga ora 08:00 deri 12:00
Vendet: Rr. Ilaz Kodra 6, rr. Vëllezërit Fazliu Nr. 24, Rr. Llapi
Arsyeja: Energjizimi i TS-it të ri nuk mund të bëhet pa pranim teknik
Mitrovicë
1.
Nga Stabilimenti 10[kV] Shupkovci do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Parku i Biznesit (kodi: 70000105) nga ora 09:00 deri 16:00
Vendet: Rrugët: Bislim Bajgora, Brigada 141 Mehë Uka (një pjesë), Kalabria dhe Parku i Biznesit.
Arsyeja: Tërheqja e kabllove përmes pusetave prej trafos ekzistuese në TS e ri.
08.09.2026
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Gjakovë
1.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:
Dalja 10kV Cermjani (kodi: 80080012) nga ora 10:00 deri 11:30.
Vendet: fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë.
Arsyeja: Instalimi i transformatorit toroidal
2.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:
Dalja 10kV J02 Beci (kodi: 80080010) nga ora 12:00 deri 13:30.
Vendet: Fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr. Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.
Arsyeja: Instalimi i transformatorit toroidal
3.
Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:
Dalja 10kV J04 Ereniku (kodi: 80080011) nga ora 14:00 deri 15:30
Vendet: Rr. Fehmi Agani, Lugbunari, Rr. Nënë Tereza, Qerim, Rr. Sadik Pozhegu, Rr. Wesley Clark.
Arsyeja: Instalimi i transformatorit toroidal
Gjilan
1.
Nga NS 110/35/10[kV] Gjilani 1 do të ndërpritet:
Dalja 10kV J18 Industriali (kodi: 60062018) nga ora 10:00 deri 11:30
Vendet: Rr. Bujanovcit: TS-Elmaku, Vali-Ahmeti, -MB-Agro-Hemerci, TS-Privat-Xhevat Bunjaku, TS-Tafa Petroll-TS-Pro.Eng.Com. TS-RemiPetroll. TS-Kosova.Comerc.{Xhelali}. TS-Evropa. TS-Mb.Progresi. TS-TS.Muja, -Bunari, TS MB Gezimi, TS-TS-Kroni, Hib Petrol
Arsyeja: Kontrollimi i ndarësit të zbarrave
2.
Nga NS 35/10[kV] Gjilani I do të ndërpritet:
Dalja 10kV J16 Uglari (kodi: 60060016) nga ora 12:30 deri 14:00
Vendet: Kolektori, Uglari 1, 2, Pograxh, Llofca, Doxht, Sllubica, Kokaj
Arsyeja: Kontrollimi i ndarësit të zbarrave
3.
TS 35/10 kV Gjilani I do të ndërpritet:
Dalja 10 [kV] Malisheva (kodi: 60060018) prej orës 14:00 deri 15:30
Vendet: Malisheva një pjesë.
Arsyeja: Kontrollimi i ndarësit të zbarrave
4.
Nga TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërpritet:
Dalja 10kV J06 Tugjevcë (kodi: 62000004) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Feriqevë, Tugjevcë, Gnicë, Zaiqevcë, Dogana kufiri, Grizime, Stralicë, Moqarë
Arsyeja: Pastrim i trasesë
Mitrovicë
1.
Nga TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet:
Dalja 10kV J06 Novolani (kodi: 73000005) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kolla, Vërnica, Rezniku, Shallci, Druvari, Mihaliqi
Arsyeja: Intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron
Pejë
1.
Nga TS 110/10kV Deçani do të ndërpritet:
Dalja 10kV J11 Lumbardhi (kodi: 53000005) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Fshatrat: Dashinoc, Gllogjan, Gramaqel, Irzniq (një pjesë), Kodrali, Lluka e Ulët, Lluka e Epërme, Lumbardh, Maznik, Pozhar, Ratish e Epërme, Ratish e Ulët dhe Shaptej.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, Intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron
Punime në projekte investive
Prishtinë
1.
Nga TS 110/10(20)[kV] Prishtina 2 do të ndërpritet:
LP 10kV Dalja 3J0 Ilirida-Taslixhe 2 (kodi: 11000004) nga ora 08:30 deri 18:00
Vendet: Banesat-Blloqet përballë, një pjesë në rr. Nazim Gafurri, një pjesë e rr. Ymer Lutfi Paqarizi (Taslixhe), një pjesë e rr. Mehmet Akif Ersoy, një pjesë e rr. Rasim Kiqina, pjesë të rr. Ymer Paqarizi,
Arsyeja: Konvertimi i daljes nga tensioni 10kV në 20 kV në kuadër të Projektit P2-P5 FEEDER 2
2.
Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 5 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J18 Fusha e Pajtimit (kodi: 13000008) nga ora 08:30 deri 18:00.
Vendet: Një pjesë e rr. Bajram Bahtiri afër shkollës “Nazim Gafurri”, Mentor Ratkoceri, Abedin Rexha, Bedri Bajrami (shkolla e Gjelbër, banesat e solidaritetit tek Fusha e Pajtimit, një pjesë e rr. Haxhi Zeka, një pjesë e rr. Lidhja e Prizrenit, Agim Bajrami, Ibrahim Krasniqi.
Arsyeja: Konvertimi i daljes nga tensioni 10kV në 20 kV në kuadër të Projektit P2-P5 FEEDER 2
Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J12 Kodra e Trimave 7 (kodi: 13000006) nga ora 08:30 deri 18:00.
Vendet: Kodra e Trimave, Kolovica e Re, Kolovica e Vjetër, Butovci, Rr. Xhemajl Ibishi,
Arsyeja: Konvertimi i daljes nga tensioni 10kV në 20 kV në kuadër të Projektit P2-P5 FEEDER
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërpritet:
Dalja 10kV J22 Arbëria 6 (kodi: 12000013) prej orës 08:30 deri 18:00.
Vendet: Lagjja Arbëria një pjesë, Pandora, Banesat e Novosellëve
Arsyeja: Projekte investive, Vendosja në punë e kabllove të rinj në Daljen P3-P5 FEEDER 2!
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërpritet:
Dalja 10kV Remonti kabllovik J28 (kodi: 12000015) prej orës 08:30 deri 18:00.
Vendet: Remonti, Rruga UÇK-së (një pjesë), Jakovë Xoxa, Meto Bajraktari
Arsyeja: Projekte investive, Vendosja në punë e kabllove të rinj në Daljen P3-P5 FEEDER 2!
Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J25 Xhamia e Llapit 1 (kodi: 13000013) nga ora 08:30 deri 18:00
Vendet: Xhamia e Llapit I, Lidhja e Dytë e Prizrenit, Sh.F. Emin Duraku, Spitali i mushkërive I, Bardh Humolli – N.N.P. B&F Shpk, Hashim Deshishku – Deshishku Constraction.
Arsyeja: Projekte investive, Vendosja në punë e kabllove të rinj në Daljen P3-P5 FEEDER 2!
Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J24 Xhamia e Llapit II (kodi: 13000014) prej orës 08:30 deri 18:00
Vendet: Rr. Bedri Gjini
Arsyeja: Projekte investive, Vendosja në punë e kabllove të rinj në Daljen P3-P5 FEEDER 2!
*Vëmendje: Meqenëse njoftimet mund të përditësohen edhe pas këtij e-maili, pas përfundimit të orarit zyrtar të punës, ju lutemi ndiqni linkun e mëposhtëm për të kontrolluar në çdo kohë njoftimet e përditësuara lidhur me punimet në rrjet.
Punimet në rrjet, linku: https://www.keds-energy.com/shq/punimet-ne-rrjet/njoftohu-per-punime-ne-rrjet/
Harta e punimeve në rrjet, linku: https://outage.keds-energy.com/Main.aspx?lan=al&trh=