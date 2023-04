Konfirmohet: Giroud do të vazhdoj kontratën me AC Milan

Gazetari italian, Fabrizio Romano përmes rrjeteve sociale ka konfirmuar edhe njëherë tjetër lajmin se sulmuesi francez do të vazhdoj me ‘kuqezinjtë’ edhe për një vit deri në 2024, shkruan Lajmi.net

Paga që pritet ta ketë Giroud deri në qershor të vitit të ardhshëm do të jetë 3.5 milionë euro në vit. Gjatë afatit të janarit ishte ekipi i Premier League, Everton që tentoi transferimin e tij.

Giroud gjatë këtij sezoni në Serie A, ka zhvilluar 26 ndeshje, ka shënuar 8 gola dhe ka bërë 4 asiste. Ai poashtu i ndihmoi ekipit të tij të shkojë deri në çerekfinale të UEFA Champions League, ku në tetë ndeshje shënoi katër gola dhe bëri dy asiste./Lajmi.net/

Olivier Giroud will sign new short-term deal with AC Milan in the next days, confirmed as expected – it's all done 🇫🇷 #ACMilan

◉ New contract valid until June 2024;

◉ Salary close to €3.5m net per year;

◉ Everton approached him in January but Giroud only wanted to stay. pic.twitter.com/tgYxmqC8VA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2023