Konferenca me von der Leyen, Rama për rastin e Vlora Hysenit: Gjykata të shoh nëse është cenuar siguria kombëtare ose raporti me partnerët
Kryeministri Edi Rama dhe Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, u pyetën në konferencën e përbashkët për shtyp në Tiranë lidhur me masën e SPAK ndaj ish-drejtoreshës së SHISH, Vlora Hyseni, dhe nëse kjo çështje ishte diskutuar mes tyre. Rama tha se ajo që në Shqipëri trajtohet nga disa si regres, nga Bashkimi…
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Kryeministri Edi Rama dhe Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, u pyetën në konferencën e përbashkët për shtyp në Tiranë lidhur me masën e SPAK ndaj ish-drejtoreshës së SHISH, Vlora Hyseni, dhe nëse kjo çështje ishte diskutuar mes tyre.
Rama tha se ajo që në Shqipëri trajtohet nga disa si regres, nga Bashkimi Europian shihet si progres, duke e lidhur këtë me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
“Duhet t’ia bëni pyetjen vetes pse Komisioni Europian, pse Bashkimi Europian, ngjarje që në vend trajtohen për të goditur dhe përhapur valë dëshpërimi, i shikon si arsye për ta konsideruar Shqipërinë një partner shumë serioz dhe një vend që aspiratat e veta i ka të lidhura me faktin e një përpjekjeje të përditshme në të gjitha aspektet dhe në këto aspekte me provat e një lufte pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit. Duhet t’ia bëni këtë pyetje vetes, se ajo që nga shumëkush këtu shihet si regres, nga Bashkimi Europian duket si progres. Nuk është thjesht progres, por transformim. Jetojmë në një epokë transformimi si kurrë më parë. Për sa më takon, ne jemi më shumë se asnjëherë më parë në rrugën e duhur dhe, siç e thashë dhe po e përsëris dhe do ta përsëris sa herë të më jepet mundësia, deri dje korrupsioni ishte sistemi, sot për herë të parë ky vend ka një sistem që po fiton aftësi vetëkorrigjuese, vetëpastruese, antikorrupsion, që i ka çdo sistem demokratik falë ndarjes së pushteteve, ku çdo pushtet bën punën e vet. Sa i takon informacioneve sensitive, unë mendoj se i duhet lënë gjykatës dhe jo leximit sporadik të materialeve hetimore që nxirren për të bërë çorap opinionin. Prandaj mendoj që t’i lihen gjykatës të shohë nëse ka gjëra që kanë cenuar besueshmërinë me partnerët apo sigurinë kombëtare. Lajmi që kam për ju është që një shqetësim i tillë për këto materiale nuk na ka ardhur deri më tani nga asnjë partner. Dhe patjetër që unë fola për partnerët që kanë mbetur pa fjalë, thashë janë ata në sistemin e sigurisë, jo për aleatët, por thashë për partnerët që merren me shërbimin. Është e paparë çështja në historinë e botës se si u trajtua. Pres që prokurorët të bëjnë punën e tyre, gjykata punën e vet dhe në fund do të dalë dhe rezultati”, u shpreh Rama.