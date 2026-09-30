I takonte Grupit të Intelektualëve, familja e Adem Beqirit del me njoftim

Pas 27 vitesh nga zhdukja e tij, familja Beqiri ka njoftuar për rivarrimin e Adem (Muhamet) Beqirit, mbetjet e të cilit janë gjetur në një varrezë masive në zonën e Zubin Potokut. Sipas familjes, Beqiri, i lindur në vitin 1951, ishte vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Pas më shumë se dy dekadash,…

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30/09/2026 19:26

Pas 27 vitesh nga zhdukja e tij, familja Beqiri ka njoftuar për rivarrimin e Adem (Muhamet) Beqirit, mbetjet e të cilit janë gjetur në një varrezë masive në zonën e Zubin Potokut.

Sipas familjes, Beqiri, i lindur në vitin 1951, ishte vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë.

Pas më shumë se dy dekadash, mbetjet e tij janë identifikuar, duke i mundësuar familjes që t’i japë lamtumirën e fundit.

Rivarrimi do të bëhet më 3 tetor 2026, në varrezat e fshatit Pantinë. Ceremonia mortore do të nisë në orën 13:00.

Familjarët kanë njoftuar se ngushëllimet do të priten në Hotel Palace, nga 4 deri më 6 tetor, prej orës 09:00 deri në 17:00.

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