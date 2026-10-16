“Komunikim transparent dhe në kohë”, KFOR ndanë detaje të bisedës së gjeneralit Vergori me kreun e ushtrisë serbe
Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori, është takuar me shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Serbisë, Milan Mojsilovic. “Dialogu konstruktiv u përqendrua në ruajtjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit profesional dhe respektit të ndërsjellë, të cilat mundësojnë komunikim transparent dhe në kohë, si dhe koordinim efektiv me Forcat e Armatosura të Serbisë”,…
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Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori, është takuar me shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Serbisë, Milan Mojsilovic.
“Dialogu konstruktiv u përqendrua në ruajtjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit profesional dhe respektit të ndërsjellë, të cilat mundësojnë komunikim transparent dhe në kohë, si dhe koordinim efektiv me Forcat e Armatosura të Serbisë”, thuhet në njoftim.
KFOR-i ka theksuar se mbetet i gatshëm dhe vazhdon angazhimin me të gjitha komunitetet, duke përmbushur misionin e tij me profesionalizëm, paanshmëri dhe përkushtim për krijimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.