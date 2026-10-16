Situata para kryeministrisë, mediat në Shqipëri raportojnë për një marrëveshje mes protestuesve e Policisë

Pas një negociate të suksesshme, Policia shqiptare ka bërë hapa pas dhe kështu ka lejuar qytetarët të mblidhen para ndërtesës së kryeministrisë në Tiranë. Me thirrjet “hiqni kapelet”, protestuesit po vazhdojnë të shprehin pakënaqësitë me qeverinë shqiptare. Një prind, i cili mban me vete fëmijën e vogël është vendosur para derës kryesore të kryeministrisë duke…

Lajme

16/10/2026 23:15

Pas një negociate të suksesshme, Policia shqiptare ka bërë hapa pas dhe kështu ka lejuar qytetarët të mblidhen para ndërtesës së kryeministrisë në Tiranë.

Me thirrjet “hiqni kapelet”, protestuesit po vazhdojnë të shprehin pakënaqësitë me qeverinë shqiptare.

Një prind, i cili mban me vete fëmijën e vogël është vendosur para derës kryesore të kryeministrisë duke përçuar mesazhin se qytetarët tashmë do të protestojnë paqësisht./

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

Persona të maskuar sulmojnë me molotov Bashkinë e Shkodrës

October 16, 2026

Pamje të rënda nga protesta në Tiranë: Pak më përpara i...

October 16, 2026

Protestuesit hedhin në lumin Lanë deputetin e PD-së, Klevis Balliu, ndërhyn...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 16, 2026

Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita...

Lajme të fundit

Persona të maskuar sulmojnë me molotov Bashkinë e Shkodrës

Pamje të rënda nga protesta në Tiranë: Pak...

Yll Limani del në mbështetje të protestave në...

Protestuesit hedhin në lumin Lanë deputetin e PD-së,...