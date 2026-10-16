Vdes kryetari i parë i Këshillit të Shoqatave të Familjeve të Personave të Zhdukur

Ka ndërruar jetë avokati Sheremet Ademi, kryetari i parë dhe një nga themeluesit e Këshillit Koordinues të Asociacioneve Familjare të Personave të Zhdukur të Kosovës. Lajmi është bërë i ditur nga udhëheqësi i Njësisë së Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Kushtrim Gara, i cili përmes një shkrimi prekës ka përkujtuar kontributin e tij jetësor.…

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16/10/2026 23:39

Ka ndërruar jetë avokati Sheremet Ademi, kryetari i parë dhe një nga themeluesit e Këshillit Koordinues të Asociacioneve Familjare të Personave të Zhdukur të Kosovës.

Lajmi është bërë i ditur nga udhëheqësi i Njësisë së Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Kushtrim Gara, i cili përmes një shkrimi prekës ka përkujtuar kontributin e tij jetësor.

Ademi, i cili gjatë luftës kishte të zhdukur vëllain dhe dy nipër, e njihte nga afër peshën e rëndë të mungesës dhe pritjes.

Këtë dhimbje personale ai e shndërroi në një mision për t’u qëndruar pranë familjeve të tjera, duke u bërë një ndër zërat më të fuqishëm e të palodhur në kërkimin e së vërtetës dhe drejtësisë pas luftës në Kosovë.

Në mesazhin e tij, Kushtrim Gara ka theksuar se pavarësisht sfidave shëndetësore në vitet e fundit, vullneti dhe përkushtimi i Sheremet Ademit nuk u shuan kurrë.

Përkushtimi, qëndresa dhe kontributi i tij do të mbeten përgjithmonë si një udhërrëfyes dhe borxh i pashlyeshëm mirënjohjeje për shoqërinë dhe institucionet.

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