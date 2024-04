Kompanitë turistike nga Kosova thonë se sot po qarkullojnë pa probleme nëpër Serbi Një autobus me udhëtarë i kompanisë Bici Com, në orët e hershme të mëngjesit të së enjtes, ka arritur në Kosovë nga Austria. Pronari i kësaj kompanie, Ilir Bici, tha për Radion Evropa e Lirë, se autobusi me udhëtarë ka qarkulluar përmes Hungarisë, Serbisë dhe se nuk ka pasur ndonjë problem, përveç procedurave të rregullta…