Çitaku: Krasniqi ka pasur kontakte me LVV-në për ta shpërndarë Kuvendin Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku njofton se kryetari i partisë Memli Krasniqi ka pasur kontakte me Vetëvendosjen për ta shpërndarë Kuvendin. Ajo thotë se Krasniqi ka pasur kontakte me të gjitha subjektet politike, por fatkeqësisht sipas saj “LVV diçka tjetër thotë publikisht, diçka tjetër mendon dhe beson”. “Kryetari Krasniqi ka pasur kontakte me…