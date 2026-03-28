Kombëtarja e Kosovës zhvillon stërvitjen e radhës në stadiumin ‘Fadil Vokrri’

Sport

28/03/2026 09:33

Kombëtarja e Kosovës do të zhvillojë stërvitjen e radhës sot në orën 11:15 në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Ky është një hap tjetër përgatitor për sfidën e ardhshme ndaj Turqisë.

Kombëtarja e Kosovës zhvilloi një ndeshje të jashtëzakonshme ndaj Sllovakisë, duke arritur fitoren dhe siguruar finalen e fazës Play‑Off, ku do të përballet me Turqinë.

Finalja e madhe do të zhvillohet të martën me fillim nga ora 20:45 në stadiumin ‘Fadil Vokrri’.

