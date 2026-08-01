Kolona të gjata te Dheu i Bardhë, pritjet në hyrje deri në dy orë
Fluksi i mërgimtarëve në hyrje të pikave kufitare në Kosovë po shtohet. Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar ka përditësuar të dhënat e pritjeve për hyrje dhe dalje nga Kosova ku shihet një rritje e ndjeshme e kohës së pritjes për të hyrë në vend. Sipas përditësimit të orë 15:32, pritjet në pikën kufitare në hyrje…
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Fluksi i mërgimtarëve në hyrje të pikave kufitare në Kosovë po shtohet.
Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar ka përditësuar të dhënat e pritjeve për hyrje dhe dalje nga Kosova ku shihet një rritje e ndjeshme e kohës së pritjes për të hyrë në vend.
Sipas përditësimit të orë 15:32, pritjet në pikën kufitare në hyrje te Dheu i Bardhë arrijnë deri në 2 orë, në Muçibabë deri 40 minuta, kurse në Jarinje, Merdarë, Kullë dhe Han të Elezit pritjet janë të gjata deri në 15 minuta.