Vuçiq: Nëse Danubi bie edhe 30 centimetra, kemi mbaruar

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, paralajmëroi për situatën e vështirë energjetike dhe hidrologjike të shkaktuar nga temperaturat e larta dhe nivelet e ulëta të ujit në Danub, të cilat kanë goditur më rëndë bujqësinë në Vojvodinë dhe Banat, së bashku me konsumin rekord të energjisë elektrike. “Nëse bie edhe 30 centimetra të tjera, kemi mbaruar. Në…

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01/08/2026 17:22

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, paralajmëroi për situatën e vështirë energjetike dhe hidrologjike të shkaktuar nga temperaturat e larta dhe nivelet e ulëta të ujit në Danub, të cilat kanë goditur më rëndë bujqësinë në Vojvodinë dhe Banat, së bashku me konsumin rekord të energjisë elektrike.

“Nëse bie edhe 30 centimetra të tjera, kemi mbaruar. Në vendet ku ka centrale bërthamore që varen nga niveli i ujit, problemi është edhe më i madh”, tha Vuçiq në Nish TV, duke njoftuar “10 ditë ferri” për shkak të nxehtësisë ekstreme.

Nivelet e ulëta të ujit në lumin Danub kanë rënë në minimumin historik për shkak të valëve të nxehtësisë dhe thatësirës ekstreme.

Në Serbi, nivelet e ulëta të ujit në Danub dhe lumenjtë e lundrueshëm Tisza dhe Sava goditën gjithashtu peshkimin dhe turizmin, ndërsa ekspertët paralajmëruan për ndikime afatgjata në jetën e egër.

 

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