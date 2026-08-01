Zotimi francez “që Kosova të bëhet sa më shpejt anëtare e KiE”, Ambasada e Gjermanisë: Të zbatohen obligimet dhe të sigurohet mbështetja
Tema e harruar për anëtarësimin e Kosovës në Këshill të Europës për më shumë se dy vjet, që pas entuziazmit të rritur në vitin 2024 kur edhe dështoi ky proces, u rikthye nga një vizitë e një ministri francez në Prishtinë, i cili premtoi punë të përbashkët për të bërë këtë realitet “sa më shpejt”.…
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Tema e harruar për anëtarësimin e Kosovës në Këshill të Europës për më shumë se dy vjet, që pas entuziazmit të rritur në vitin 2024 kur edhe dështoi ky proces, u rikthye nga një vizitë e një ministri francez në Prishtinë, i cili premtoi punë të përbashkët për të bërë këtë realitet “sa më shpejt”.
Derisa Franca u zotua për mbështetje, Gjermania nuk dha ndonjë premtim konkret për punë të shtuar, por premtoi mbështetje krahas kërkesës ndaj Kosovës për mbrojtjen e komuniteteve joshumicë.
Anëtarësimi i Kosovës në Këshill të Europës do të përkrahet nga Gjermania në kuadër të mbështetjes së saj të gjerë për rrugën integruese të Kosovës, ka thënë në një përgjigje për Gazetën Express ambasada gjermane në Prishtinë.
Duke e vënë theksin te detyrimi që ka Kosova për mbrojtjen e komuniteteve joshumicë dhe zbatimin e obligimeve të marra, Gjermania tha se autoritetet kosovare duhet të ndërmarrin edhe hapat që i duhen për të siguruar mbështetjen mes shteteve anëtare brenda Këshillit të Europës për jetësuar synimin për anëtarësim.
“Gjermania e mbështet aspiratën e Kosovës për t’u anëtarësuar në Këshillin e Europës, në përputhje me mbështetjen e saj të gjerë për synimin e Kosovës që të integrohet në organizatat ndërkombëtare si një shtet i pavarur dhe shumetnik. Ne e inkurajojmë Kosovën të vazhdojë punën për zbatimin e zotimeve dhe obligimeve të saj, përfshirë mbrojtjen e komuniteteve joshumicë, si dhe të ndërmarrë çdo hap të nevojshëm për të siguruar mbështetje më të gjerë për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës”, tha një zëdhënëse e ambasadës.
Megjithatë, ambasada s’dha përgjigje konkrete kur u pyet nëse drafti i BE’së për Asociacionin e komunave me shumicë serbe duhet të dërgohet në Gjykatën Kushtetuese – një kusht që Kosova s’e zbatoi në vitin 2024, duke e dështuar anëtarësimin në këtë organizatë pas momentumit të krijuar nga vendimi pro i Asamblesë Parlamentare të KiE.
Ministri i deleguar për Europën i Francës, Benjamin Haddad, në një konferencë në Prishtinë më 27 korrik, tha se vendi i tij e mbështet integrimin europian të vendit, si dhe anëtarësimin në organizata ndërkombëtare, përfshirë edhe Këshillin e Europës.
Për këtë të fundit, ai premtoi se do të punojë për ta jetësuar “sa më shpejt”.
“Kam ardhur gjithashtu për të shqyrtuar me Qeverinë e Kosovës se si mund të avancojmë anëtarësimin tuaj në disa organizata ndërkombëtare, përfshirë Këshillin e Europës. Për këtë kemi biseduar me Zëvendëskryeministrin dhe do të punojmë së bashku për ta bërë këtë realitet sa më shpejt”, tha ai.
Franca e Gjermania kanë qenë shtetet brenda Bashkimit Europian që kanë shtyrë më së shumti para procesin e dialogut. Këto dy vende, bashkë me disa të tjera, i kishin kërkuar Kosovës vetëm që të dorëzonin këtë draft në Kushtetuese për vlerësim.
Pas një refuzimi kategorik nga Qeveria e Albin Kurtit se nuk pranojnë të kushtëzohen me Asociacionin në këmbim të anëtarësisë në KiE, një ditë para se të mblidhej Komiteti i Ministrave, zëvendësja e Kurtit, ministrja e Jashtme atëherë, Donika Gërvalla, i çoi një letër presidentit të Asamblesë Parlamentare të KiE me zotimin se Qeveria e Kosovës është duke përgatitur një draft-statut për Asociacionin, të cilin do ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese deri në fund të majit.
Kjo letër shkoi vonë dhe Kosova humbi momentumin e krijuar për anëtarësim. Dy vite më vonë, kjo temë as nuk u hap më.
Por, krahas zotimit për punë drejt anëtarësimit të Kosovës në KiE, ministri francez bëri me dije që kushtet që duhet të plotësojë Kosova s’kanë ndërruar fort.
Kosova do të duhet të zbatojë obligimet e marra në kuadër të dialogut të Brukselit.
“Në këtë rast, ai bazohet edhe në avancimin e zbatimit të obligimeve që dalin nga Marrëveshja e Brukselit. Po ashtu, mbështetet në parimin e meritës, që nënkupton reformat, përafrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian, forcimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave. Ne do të jemi shumë kërkues në këto fusha”, kishte thënë ai.
Pas deklaratave të Haddad, krerët në detyrë të institucioneve nuk dhanë asnjë koment.