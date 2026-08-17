Kolona në disa pika kufitare, deri në 100 metra pritje në dalje te Dheu i Bardhë
Kolona të automjeteve janë regjistruar në disa pika të kalimit kufitar të Kosovës, sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar. Kolona më e gjatë është raportuar në pikën kufitare Dheu i Bardhë, ku në dalje nga Kosova pritjet kanë arritur deri në 100 metra. Ndërkohë, në pikën kufitare Hani i Elezit janë raportuar…
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Kolona të automjeteve janë regjistruar në disa pika të kalimit kufitar të Kosovës, sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar.
Kolona më e gjatë është raportuar në pikën kufitare Dheu i Bardhë, ku në dalje nga Kosova pritjet kanë arritur deri në 100 metra.
Ndërkohë, në pikën kufitare Hani i Elezit janë raportuar kolona deri në 50 metra, si në hyrje, ashtu edhe në dalje.
Në pikat e tjera kufitare, sipas të dhënave të publikuara, nuk janë raportuar kolona të konsiderueshme për automjete. Të dhënat janë përditësuar më 17 gusht 2026, rreth orës 17:42.