Kolona në disa pika kufitare, deri në 100 metra pritje në dalje te Dheu i Bardhë

Kolona të automjeteve janë regjistruar në disa pika të kalimit kufitar të Kosovës, sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar. Kolona më e gjatë është raportuar në pikën kufitare Dheu i Bardhë, ku në dalje nga Kosova pritjet kanë arritur deri në 100 metra. Ndërkohë, në pikën kufitare Hani i Elezit janë raportuar…

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17/08/2026 19:07

Kolona të automjeteve janë regjistruar në disa pika të kalimit kufitar të Kosovës, sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar.

Kolona më e gjatë është raportuar në pikën kufitare Dheu i Bardhë, ku në dalje nga Kosova pritjet kanë arritur deri në 100 metra.

Ndërkohë, në pikën kufitare Hani i Elezit janë raportuar kolona deri në 50 metra, si në hyrje, ashtu edhe në dalje.

Në pikat e tjera kufitare, sipas të dhënave të publikuara, nuk janë raportuar kolona të konsiderueshme për automjete. Të dhënat janë përditësuar më 17 gusht 2026, rreth orës 17:42.

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