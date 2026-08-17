Kurti përkujton Fazli Greiçevcin e Cen Dugollin: U vranë në të njëjtën datë, në të njëjtin burg dhe nga i njëjti pushtet
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka përkujtuar Fazli Greiçevcin dhe Cen Dugollin, të vrarë më 17 gusht në burgun e Prishtinës, Greiçevci më 1964 dhe Dugolli 34 vjet më vonë, më 1998. Kurti tha se të dy janë vrarë në të njëjtën datë, në të njëjtin vend dhe nga i njëjti pushtet. “Të…
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Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka përkujtuar Fazli Greiçevcin dhe Cen Dugollin, të vrarë më 17 gusht në burgun e Prishtinës, Greiçevci më 1964 dhe Dugolli 34 vjet më vonë, më 1998.
Kurti tha se të dy janë vrarë në të njëjtën datë, në të njëjtin vend dhe nga i njëjti pushtet.
“Të dy ata janë vrarë në të njëjtën datë, në të njëjtin vend dhe nga i njëjti pushtet, por në dy mote të ndryshme me 34 vite mes tyre. Sot, në përvjetorët e tyre, i kujtojmë Fazli Greiçevcin dhe Cen Dugollin”, ka shkruar Kurti.
Fazli Greiçevci ishte mësues, poet dhe aktivist politik i organizatës Lëvizja Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve. Ai u vra nën tortura në burgun e Prishtinës nga autoritetet serbe më 17 gusht 1964.
I lindur më 1935 në Sankoc të Drenasit, Greiçevci ishte shok klase në Shkollën Normale në Prishtinë me Rexhep Qosjen dhe shok idealesh politike me Adem Demaçin.
Në fillim të viteve ’60 ai punoi si mësues në disa fshatra të Drenicës, ndërsa shkruante poezi, disa prej të cilave i botoi në revistat “Jeta e Re” dhe “Zani i Rinisë”.
Në fund të verës së vitit 1963, një grup aktivistësh të rinj politikë formuan në Prishtinë organizatën e fshehtë politike Lëvizja Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve, e drejtuar nga Adem Demaçi. Mes aktivistëve drejtues ishte edhe Fazli Greiçevci.
Në qershor të vitit 1964, autoritetet jugosllave të sigurisë arrestuan mbi 300 pjesëtarë të kësaj organizate. Greiçevci nuk ishte mes të arrestuarve, por u dorëzua në polici. Nga 3 gushti i vitit 1964 ai u torturua për dy javë në burgun e Prishtinës, deri sa vdiq më 17 gusht 1964.
Cen Dugolli, i lindur më 25 shtator 1966, gjatë viteve ’90 u angazhua në degën e Ferizajt të Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, në shoqatën humanitare “Nënë Tereza” dhe në Unionin e Pavarur të Studentëve në Shkollën e Lartë Teknike në Ferizaj.
Më pas ai u mobilizua si ushtar në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, në Zonën Operative të Nerodimës.
Më 21 qershor 1998, Dugolli u arrestua nga policia serbe në shtëpinë e tij në Ferizaj dhe u rrah në prani të familjes. Fillimisht u mbajt në burgun e Gjilanit dhe më pas u transferua në burgun e Prishtinës, ku u torturua nga autoritetet e sigurisë dhe gjyqësisë serbe.
Si pasojë e torturave, Dugolli ra në koma më 16 gusht. Ai u dërgua në spitalin e Prishtinës, ku vdiq më 17 gusht 1998.
“Lavdi Fazli Greiçevcit e Cen Dugollit, dhe gjithë atyre jetëve që u shuan nga dhuna e regjimit serb në rrugën e angazhimit të tyre për lirinë e Kosovës!”, ka shkruar Kurti.