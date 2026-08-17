“Ky është krim”, Haradinaj: Po i shesim qymyr Maqedonisë së Veriut, ndërsa prej saj blejmë rrymë

Anëtari i Kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, ka reaguar pas nënshkrimit të kontratës për furnizimin e Maqedonisë së Veriut me qymyr nga Kosova. Haradinaj ka rikujtuar se për këtë çështje kishte paralajmëruar edhe më herët, duke ngritur shqetësime për mënyrën se si po shfrytëzohet pasuria energjetike e Kosovës. “Ne blejmë rrymë…

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17/08/2026 19:28

Anëtari i Kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, ka reaguar pas nënshkrimit të kontratës për furnizimin e Maqedonisë së Veriut me qymyr nga Kosova.

Haradinaj ka rikujtuar se për këtë çështje kishte paralajmëruar edhe më herët, duke ngritur shqetësime për mënyrën se si po shfrytëzohet pasuria energjetike e Kosovës.

“Ne blejmë rrymë mbi 1 miliard euro dhe i shesim qymyr njërit nga shtetet prej të cilit blejmë rrymë”, ka shkruar Haradinaj.

Ai ka kërkuar nga KEK-u që të publikojë kontratën dhe vlerën e shitjes së qymyrit, ndërsa ka kërkuar transparencë edhe për çmimin me të cilin Kosova e blen energjinë elektrike nga Maqedonia e Veriut.

Haradinaj ka akuzuar kryeministrin në detyrë se ka qenë i përfshirë drejtpërdrejt në këtë proces, duke e cilësuar atë si “krim”.

Në fund, ai ka kërkuar që çështja të mos kalojë në heshtje dhe që të bëhen publike të gjitha të dhënat financiare lidhur me kontratën. /Lajmi.net/

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