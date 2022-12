​Kokainë e marihuanë në veturë e shtëpi, arrestohen dy persona Dy persona janë arrestuar në Prishtinë, pasi që njësitet policore gjatë kontrollit në veturën me të cilën ishin duke lëvizur kanë gjetur dhe konfiskuar katër qese me substancë të dyshuar narkotike të llojit kokainë 2.2 gram, marihuanë 4.9 gramë dhe para të gatshme. Në konsultim me prokurorin dhe GjPP-së, gjatë bastisjes në shtëpitë e të…