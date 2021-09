Klopp: Nuk kam ide nëse lojtarët brazilianë mund të përballen me Leeds United

Menaxheri i Liverpoolit, Jurgen Klopp pranon se ai ende nuk ka “ide” nëse lojtarët brazilianë të klubit do të jenë në gjendje të përballen me Leeds United të dielën.

Të mërkurën u zbulua se FIFA kishte thirrur Nenin 5 për të bllokuar klubet e Premier Ligës nga përzgjedhja e lojtarëve të cilët ata nuk kishin pranuar t’i lëshonin për raundin e fundit të ndeshjeve ndërkombëtare.

Kjo vjen pasi klubet e Premier League ranë dakord njëzëri muajin e kaluar të mos lëshojnë lojtarë për ndeshjet ndërkombëtare në vendet në listën e kuqe të Qeverisë së MB.

Nëse zbatohet, Neni 5 do të parandalojë lojtarët të luajnë në raundin e kësaj fundjave të ndeshjeve të Premier Ligë dhe gjithashtu ndeshjet e së martës në Ligën e Kampionëve.

Liverpool do të ishte një nga klubet më të goditur nga kufizimet me Alisson, Fabinho dhe Robert Firmino.

Liverpool beson se FIFA nuk ka asnjë bazë me të cilën të ndalojë klubet të përzgjedhin lojtarët, por Klopp pranon se nuk është i sigurt nëse do të lejohet të zgjedhë brazilianët të dielën, pasi diskutimet vazhdojnë mbi disponueshmërinë e tyre.

“Unë nuk kam asnjë ide kur mund të pres një zgjidhje,” tha Klopp.

“Ne do të shohim. Nuk e di për momentin kur do të më duhet të marr një vendim për të. Por do të ketë një moment.

“Seanca stërvitore e sotme padyshim që do të jetë një shumë e rëndësishme, do të ishte mirë nëse do të stërviteshim me ekipin që dua të luaj të dielën. Do të shohim.

Klopp shtoi: “Kjo është një situatë vërtet e vështirë dhe vërtet e ndërlikuar për të gjitha klubet, dhe veçanërisht lojtarët.

“Ne nuk duhet të harrojmë në këtë moment që lojtarët donin të luanin këto lojëra, klubet donin t’i linin lojtarët të largoheshin, por nuk ishte e mundur.”

Klopp beson se çështja mund të ndikojë gjithashtu në pushimin e ardhshëm ndërkombëtar në tetor, veçanërisht nëse shtohen më shumë vende në listën e kuqe të Qeverisë së MB.

“Ne ende nuk e dimë se çfarë mund të bëjmë tani në fundjavë, por ky është problemi më i vogël sepse herën tjetër, ne nuk e dimë se si zhvillohet pandemia – mund të ketë 10 ose 15 vende të tjera në listën e kuqe,” theksoi Klopp.

“Shpresoj se nuk është kështu, por ne nuk mund të injorojmë se kjo mund të jetë e mundur. Nëse kjo ndodh, atëherë është i njëjti problem përsëri me të gjithë lojtarët.

“Nëse ne ende mendojmë se klubet dhe lojtarët duhet të marrin ndëshkimin për diçka në të cilën ne nuk kemi absolutisht asnjë ndikim, kjo me siguri nuk është e drejtë”, ka përfunduar gjermani.