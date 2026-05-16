Media kroate: Skandal në Serbi – Policët djegin trupin e mafiozit, shefi i tyre fshin pamjet
Një gjykatë në Serbi ka urdhëruar 30 ditë paraburgim për ish-shefin e policisë së Beogradit dhe ish-këshilltarin e presidentit serb, Vesellin Milliq, i cili u arrestua të premten për fshehjen e një atentati për vrasje dhe pengimin e hetimit për zhdukjen e një burri që media e lidh me një klan kriminal të Beogradit.
Ish-këshilltari i Presidentit serb Alleksandar Vuçiq, Milliq, u arrestua të premten me dyshimin për kryerjen e disa veprave penale me qëllim mbulimin e një atentati për vrasje në një restorant në Beograd dhe pengimin e hetimit për rrethanat e zhdukjes së Alleksandar Neshoviq, i njohur me nofkën “Baje”, më 12 maj, të cilin media e lidh me një nga klanet kriminale të Beogradit.
Milliq dyshohet se ka kryer disa vepra penale si shef i Departamentit të Policisë së Beogradit me qëllim mbulimin e një vrasjeje të rëndë në një restorant, pas së cilës, një ditë më vonë, u raportua zhdukja e Neshoviq.
Ai u la në paraburgim “në rast të lirimit të tij, për ta parandaluar shkatërrimin, fshehjen, ndryshimin ose falsifikimin e provave ose gjurmëve të një vepre penale, si dhe pengimin e procedurave duke ndikuar te dëshmitarët, dhe gjithashtu duke pasur parasysh se ekzistojnë rrethana të veçanta që tregojnë se ai do ta përsërisë veprën penale në një periudhë të shkurtër kohore”, tha Gjykata e Lartë në Serbi në një deklaratë, raporton “Index.hr”, transmeton Klankosova.tv.
Milliq u arrestua nga anëtarët e Drejtorisë së Policisë Kriminale, Shërbimit të Shtypjes së Krimit dhe Shërbimit të Krimit të Organizuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë me urdhër të Zyrës së Prokurorit të Lartë Publik në Beograd (VJT).
Zhdukja kontroverse e “Bajes”
Para arrestimit të tij, Vesellin Milliq ishte marrë në pyetje nga VJT si pjesë e hetimit për zhdukjen e Alleksandar Neshoviqit – Bajes, i cili u zhduk më 12 maj në një restorant në lagjen luksoze të Beogradit, Senjak. Disa media raportuan të premten pasdite, duke cituar burime policore, se trupi i Bajes u gjet pranë autostradës pranë Shimanovcit.
Sipas informacioneve jozyrtare, ai u qëllua për vdekje nga Sasha Vukoviq Boske, ndërsa Neshoviq ishte ulur në shoqërinë e Milliqit. Sipas informacioneve nga portali i gazetës “Danas”, Milliq dyshohet se e ftoi Vukoviqin në restorant për ta pajtuar atë me Neshoviqin, sepse ata ishin përleshur më parë.
Ata i vunë flakën trupit të tij të pajetë pranë autostradës
Një përleshje shpërtheu midis tyre, pas së cilës Vukoviq nxori një armë dhe e vrau Neshoviqin me disa të shtëna.
Pas kësaj, dy nga tre oficerët e policisë nga sigurimi i Vesellin Milliqit, së bashku me Vukoviqin, e nxorën trupin nga restoranti dhe i vunë flakën pranë autostradës pranë Shimanovcit, ndërsa Milliq dhe një oficer tjetër policie mbetën në restorant për të hequr gjurmët dhe video-pamjet nga kamerat e mbikëqyrjes.
Në lidhje me hetimin e të gjitha rrethanave të vrasjes, u arrestuan gjithsej nëntë persona, përfshirë tre oficerë policie. Pritet që brenda 48 orëve, që është kohëzgjatja e ndalimit policor, ata gjithashtu do të merren në pyetje, transmeton klankosova.
Administrata policore për qytetin e Beogradit është më e madhja brenda MUP-it serb, dhe pozicioni i kreut të asaj administrate e bën atë një nga personat e paktë më të fuqishëm në krye të ministrisë.
Milliq ishte kreu i policisë së Beogradit në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2018, kur u emërua në pozicionin e këshilltarit të Presidentit serb Alleksandar Vuçiq për luftën kundër korrupsionit dhe krimit, dhe në atë kohë ai ishte edhe ndihmësdrejtor i policisë.
Vullin e emëroi atë kreun e policisë së Beogradit
Në fund të vitit 2020, me vendim të Ministrit të Brendshëm të atëhershëm, Alleksandar Vullin, ai u emërua përsëri kreu i policisë së Beogradit, vetëm për t’u shkarkuar të premten pas këtij incidenti.
Opozita ka kërkuar dorëheqjen dhe shkarkimin e Ministrit të Brendshëm dhe Zëvendëskryeministrit Ivica Daçiq dhe Drejtorit të Policisë Serbe Dragan Vasileviq për rastin e Milliq, duke këmbëngulur se afera që përfshin një zyrtar të lartë të policisë “kërkon përgjegjësi institucionale dhe politike”.
Opozita në Serbi e sheh rolin e Milliqit si “pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në rrezikimin e sigurisë së qytetarëve serbë, në të cilën ata që duhet të garantojnë mbrojtje kanë kaluar të gjithë kufijtë”, dhe se kjo “përfaqëson disfatën e të gjithë sistemit shtetëror dhe të sigurisë dhe fshirjen e plotë të kufijve midis strukturave shtetërore dhe grupeve kriminale dhe mafioze”.