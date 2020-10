Sara Hoxha është në pritje të ëmbël dhe ka shtuar shumë peshë, shkruan lajmi.net.

Ajo tani po publikon foto të këndshme duke treguar se mezi po pret që foshnjën ta ketë në duar.

Mirëpo Sarës do ti mungojnë ditët e shtatzënisë kur ta sjell në jetë vajzën. Si me shaka ajo ka treguar një nga gjërat që do ti mungojë pas shtatzënisë.

Në foton e postuar ajo ka treguar se si po e shfrytëzon barkun edhe si tavolinë për të vendosur rrushin dhe gjërat e tjera me të cilat ushqehet./Lajmi.net/