Kjo është banorja e BBVK që u eliminua mbrëmë, zbulohet kush shkon në nominim Olechka është banorja e eliminuar mbrëmë në Big Beother VIP Kosova 5. Ajo doli më pak e preferuar. E pas saj ishte Valdeti, i cili do të jetë në nominim. Më i preferuari doli Nichi. ShowBiz 17/11/2026 08:22 Olechka është banorja e eliminuar mbrëmë në Big Beother VIP Kosova 5. Ajo doli më pak e preferuar. E pas saj ishte Valdeti, i cili do të jetë në nominim. Më i preferuari doli Nichi. Artikuj të ngjashëm November 16, 2026 Besarti dhe Valire Zeneli do të bëhen prindër për herë të... November 16, 2026 Nichi-Akili përplasen në Prime: Ti mua më ke armik, jo më shok November 16, 2026 Hapet televotimi në BBVK 5, sonte largohet një banor November 16, 2026 Nora dhe Arlinda kërkojnë falje dhe pajtohen, por puthjet e kësaj... Lajme të fundit Arrestohen një 53-vjeçar zviceran dhe një 22-vjeçar shqiptar... Seanca konstituive e Kuvendit të Serbisë- Kush e përbën Listën Studentore? Incizimet e bisedave në paraburgim, pjesë e provave... Dita e pagëzimit të UÇK-së