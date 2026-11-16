Nichi-Akili përplasen në Prime: Ti mua më ke armik, jo më shok
Përplasjet mes Nichit dhe Akilit kanë vazhduar edhe në Prime-in e gjashtë. Dyshja, pasi kanë ndjekur videon e përmbledhur me debatet dhe krisjen e raporteve mes tyre, ata sërish janë përfshirë në kritika e akuza. “Ti mu më ki armik, nuk më ki ma shok.”, ka qenë komenti i Nichit ndaj Akilit. Kurse, ky i…
ShowBiz
Përplasjet mes Nichit dhe Akilit kanë vazhduar edhe në Prime-in e gjashtë.
Dyshja, pasi kanë ndjekur videon e përmbledhur me debatet dhe krisjen e raporteve mes tyre, ata sërish janë përfshirë në kritika e akuza.
“Ti mu më ki armik, nuk më ki ma shok.”, ka qenë komenti i Nichit ndaj Akilit.
Kurse, ky i fundit i ka thënë atij se e ka mbrojtur kur të tjerët kanë folur keq për të.
“Jam akuzu për ty, jam sha për ty.”, ka thënë Akili.