Kjo është arsyeja sipas zodiakut, pse shenja juaj është e pa fat në dashuri

Disa nga arsyet mund të fshihen edhe në shenjën e zodiakut:

Dashi

Ata veprojnë me zë të lartë, arrogantë, agresivë dhe frikësues, gjë që mund t’i bëjë partnerët dhe kërkuesit e mundshëm të ndihen të pakëndshëm rreth tyre.

Demi

Është e vështirë të hysh në jetën e Demave, e cila duket se është e rregulluar nga themeli në çati dhe dashuria dhe besnikëria e tyre duket se janë rregulluar paraprakisht, ndaj nuk ka vend për asgjë të re.

Binjakët

Disi është jashtëzakonisht e vështirë për njerëzit që janë në mjedisin e tyre të përjetojnë seriozisht Binjakët, përmes perspektivës së një partneri besnik dhe të qëndrueshëm, kështu që njerëzit shpesh mendojnë për ta në terma të flirtit të shpejtë dhe jo të një marrëdhënieje të përkushtuar.

Gaforrja

Njerëzit e lindur në këtë shenjë ndërtojnë muret rreth vetes me aq mjeshtëri dhe izolohen nga të tjerët, saqë ata që duan t’u afrohen shpesh nuk kanë se si ta bëjnë këtë dhe gjithçka u duket shumë e ndërlikuar.

Luani

Pjesëtarët e kësaj shenje në dashuri po kërkojnë dikë që do t’i dojë më shumë se sa ata veten, kështu që nuk është për t’u habitur që është kaq e vështirë që të gjejnë partnerin e duhur.

Virgjëresha

Përveçse sillen jashtëzakonisht turpshëm, të paarritshëm dhe me të njëjtën buzëqeshje të vendosur për të gjithë, ata shpesh japin një përshtypje krejtësisht të gabuar për veten, kështu që njerëzit duken të mërzitur dhe të vështirë.

Peshorja

Pjesëtarët e kësaj shenje kanë problem të kundërt – përpiqen të sharmojnë dhe joshin të gjithë rreth tyre, ndaj partnerët e mundshëm heqin dorë nga gjithçka, sepse u duket se nuk mund t’u besojnë.

Akrepi

Performanca e pjesëtarëve të kësaj shenje duket e frikshme dhe e çuditshme, ndaj sado seksi dhe tërheqës të duken, një forcë e errët e çuditshme që i rrethon do t’i zmbrapsë kërkuesit.

Shigjetari

Shigjetari duket aq i relaksuar, spontan dhe lozonjar, saqë thjesht të lë përshtypjen e një joshësi serik, ndaj njerëzit zakonisht nuk duan të digjen me të.

Bricjapi

Mekanizmat e tyre mbrojtës janë aq të fortë sa njerëzit që i pëlqejnë kanë përshtypjen se, për të arritur deri te kafeja, fillimisht do t’u duhet t’i gjykojnë për shtatë vjet, t’i joshin dhe të provojnë qëllimet e tyre serioze.

Ujori

Sado miqësorë të tregohen, në rrafshin e dashurisë duken shumë të paarritshëm, të magjepsur në botën e tyre dhe sikur nuk kanë përqendrim të mjaftueshëm për të punuar vetëm në një lidhje.

Peshqit

Në situata të caktuara joshjeje, pjesëtarët e kësaj shenje do të turpërohen aq shumë sa thjesht do të qeshin dhe partneri i mundshëm nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë se çfarë mendojnë ata në të vërtetë. /Lajmi.net/