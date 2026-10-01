Haradinaj nga protesta: Ka ndodhur një gabim i madh në drejtësi
Ramush Haradinaj, i është bashkuar protestës që po mbahet në sheshin e Prishtinës. Haradinaj tha se protesta përcjell një mesazh të qartë se, sipas tij, në rastin e vendimit të Gjykatës Speciale ka ndodhur një gabim i madh në drejtësi. “Jo në emrin e popullit të Kosovës. Është një mesazh që ka ndodhur një gabim…
Lajme
Ramush Haradinaj, i është bashkuar protestës që po mbahet në sheshin e Prishtinës.
Haradinaj tha se protesta përcjell një mesazh të qartë se, sipas tij, në rastin e vendimit të Gjykatës Speciale ka ndodhur një gabim i madh në drejtësi.
“Jo në emrin e popullit të Kosovës. Është një mesazh që ka ndodhur një gabim i madh në drejtësi. Vendimi është i padrejtë dhe i papranueshëm”, deklaroi Haradinaj.
Protesta është zhvilluar në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë.