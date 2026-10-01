Haradinaj nga protesta: Ka ndodhur një gabim i madh në drejtësi

Ramush Haradinaj, i është bashkuar protestës që po mbahet në sheshin e Prishtinës. Haradinaj tha se protesta përcjell një mesazh të qartë se, sipas tij, në rastin e vendimit të Gjykatës Speciale ka ndodhur një gabim i madh në drejtësi. “Jo në emrin e popullit të Kosovës. Është një mesazh që ka ndodhur një gabim…

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01/10/2026 16:33

Ramush Haradinaj, i është bashkuar protestës që po mbahet në sheshin e Prishtinës.

Haradinaj tha se protesta përcjell një mesazh të qartë se, sipas tij, në rastin e vendimit të Gjykatës Speciale ka ndodhur një gabim i madh në drejtësi.

“Jo në emrin e popullit të Kosovës. Është një mesazh që ka ndodhur një gabim i madh në drejtësi. Vendimi është i padrejtë dhe i papranueshëm”, deklaroi Haradinaj.

Protesta është zhvilluar në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë.

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